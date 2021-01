Investigación de la FGR a Cienfuegos sí fue ’fast track’, porque no hacía falta: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aceptó que la investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, fue ’fast track’, porque ni siquiera hacía falta realizarla.



¿Lo que hizo la FGR fue algo fasta track, fue una investigación muy rápida?, le cuestionó una reportera al mandatario, en su conferencia mañanera de este viernes. ’Sí, es que no hace falta’, respondió.



López Obrador subrayó que quedó demostrado que el expediente de Cienfuegos, realizado por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), fue fabricado, por lo cual no es necesaria investigar al general en México.



Añadió que no se puede mantener un expediente que fue fabricado, que afecta a un mexicano, a una institución, al prestigio del Gobierno de México, a nuestro país; ’eso era antes, que hacían lo que les daba la gana y se violaba la soberanía’.



Por otra parte, sugirió que la DEA debe realizar una investigación en su interior para aclara quién ’fabricó’ el expediente.



’Creo que ese organismo, esa agencia, debería hacer una investigación en su interior y aclarar quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo, porque está de por medio la credibilidad’, dijo.