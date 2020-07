Investigan a familia de Ana Guevara autoridades financieras

+La FGR solicitó a varias dependencias informes sobre las denuncias contra la titular de la Conade



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Ana Guevara, exreina mundial de la velocidad, a los 42 años de edad, debe correr como en sus épocas de gloria deportiva –cuando impuso récords y ganó, entre otras, una medalla olímpica de plata–, para que no sea alcanzada por la ley, en su calidad de directora de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física.



De acuerdo con el diario El Financiero, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) pone orden en las investigaciones en el Caso Guevara-Conade, autoridades financieras del país iniciaron las pesquisas no sólo a la titular de la Conade, sino a miembros de su familia en Sonora, estado que la exdeportista ansía gobernar en el año 2022.



La empresa propiedad de Guevara Espinosa y la diputada Ana Laura Bernal Camarena, Hanazpa S.A de C.V., que se encuentra inactiva desde el 2009, recibió una Opinión Negativa del Sistema de Administración Tributaria (SAT) tras una consulta hecha en las investigaciones que se siguen en el caso.



El equipo de abogados de los empresarios veracruzanos Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano confirmaron que la FGR ya mandó oficios de colaboración a las distintas dependencias involucradas, agregó el diario especializado en su edición de ayer.



Con esas solicitudes se busca conocer el contenido de cada una las denuncias que existen contra el equipo de la titular de la Conade, Guevara Espinosa, y miembros de su staff más cercano y los dictámenes emitidos.



La FGR solicitó también, por oficios, información de la carpeta de investigación original donde se mencionó a la funcionaria y su operadora xalapeña, Armida Ramírez Corral, desde el 27 de marzo.



La dependencia federal solicitó la colaboración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que cuenta con una denuncia ratificada del 5 de junio a y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que cuenta con una investigación de oficio abierta, también, en junio y ya con las declaraciones de los afectados, en el Órgano Interno de Control de la Conade.



La misma FGR tiene una denuncia por intento de homicidio en grado de tentativa ante la FGR fechada el 17 de junio y previamente admitió una denuncia contra Guevara Espinoza otros funcionarios de la Conade por posible fraude y extorsión el 22 de mayo.



Buscan cuentas



El Financiero Bloomberg pudo conocer que las autoridades financieras analizan los movimientos pasados de la empresa Hanazpa SA de CV, cuyas propietarias son la titular de la Conade y su pareja sentimental, la diputada federal Ana Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo (PT).



Esa empresa fue constituida el 6 de marzo de 2007, según consta en la escritura 6181, ante el notario público número 95, de Huixquilucan, Estado de México, siendo las socias Guevara Espinosa y Bernal Camarena, con 25 acciones, cada una de ellas con valor de mil pesos y nombrando como Comisario o el Consejero de Vigilancia a Pedro Estrada Loza.



Esa asociación quedó formalmente inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y de Comercio el 2 de mayo del año 2008.



De acuerdo a la información, la firma dejó de operar en el año 2009, pero ha seguido recibiendo facturas por diversos servicios y el SAT tiene a la empresa en una Opinión Negativa, por el momento.



Autoridades financieras confirmaron que no sólo se revisan las cuentas bancarias de Ana Gabriela Guevara, sino los movimientos financieros en todas las áreas de los contribuyentes César Octavio Guevara García (padre), Ana María Espinosa Blanco (madre) y Azalia, César Octavio, Daniela y Jaime Guevara Espinosa (hermanos) de la titular de la Conade.



En las investigaciones se revisan las compras de bienes inmuebles como podrían ser la que se realizó el 20 de octubre del año 2005, según el documento FOVI-C.S.F-11-001 ante el fedatario o dependencia Isssteson, del inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 25 de la Colonia San Francisco, en Hermosillo.



Esa compraventa de 275 mil pesos, quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y el Comercio bajo el número 49715, de la sección registro inmobiliario, Libro 5, con fecha del 15 de noviembre de 2005.



Otra de las operaciones que se destaca en la revisión que efectúan las autoridades financieras encargadas del caso es la operación realizada el 23 de junio del 2006, cuando se reservó el dominio a nombre de Ana Gabriela Guevara por un monto de 3 millones 723 mil pesos 75/100 pesos mexicanos.



El contrato fue por la adquisición de la propiedad en Calle de Los Misterios S/N, Colonia Virreyes III, en Nogales, Sonora. La compraventa quedó inscrita en el RPP y el Comercio, de la Sección Inmobiliaria, Libro 1, con fecha del 20 de septiembre de 2006.



La hermana de Guevara Espinosa, Azalia, adquirió la propiedad ubicada en Calle Durazno No. 10, Colonia Jardines del Bosque, en Nogales, con un valor de 515 mil pesos, según la escritura 828 con fecha del 22 de agosto de 2018.



Esa operación quedó inscrita en el RRP y el Comercio, bajo el número 95180, sección de registro inmobiliario Libro 1, con fecha del 1 de noviembre del año 2018, añadiendo anotación de hipoteca celebrada con Infonavit con monto de 515 mil pesos