Invierte gobierno de México en Guerrero cerca de 5 mil mdp durante la emergencia sanitaria

Chilpancingo, Gro., 21 de mayo de 2020.-El delegado del Gobierno de México informó que se están atendiendo en gran medida los efectos secundarios de la contingencia por el Covid-19, mediante la entrega en Guerrero de más de 4 mil 800 millones de pesos en programas sociales.



Recordó que desde el inicio de la pandemia se adelantó la entrega de apoyos a los grupos vulnerables, se continúa hasta la fecha implementando programas y se siguen creando programas del Bienestar, con la finalidad de mitigar los efectos adversos en la economía popular.



’Sin duda que estos casi 5 mil millones de pesos aplicados en Guerrero en los últimos meses han ayudado a no caer en la inactividad económica. Sumado a los adelantos de pensiones y becas, se han colocado de manera extraordinaria más 45 mil Créditos a la Palabra por 25 mil pesos cada uno, en apoyo a micros y pequeños empresarios’, señaló.



Recordó que el Presidente de México, en un primer momento, había anunciado que para Guerrero había asignadas 32 mil acciones de crédito. pero ’gracias al trabajo de los servidores de la nación en esta entidad, se alcanzó la cifra de 45 mil, que representan un apoyo emergente de más de 1,100 millones de pesos’.



Mencionó también la próxima implementación del programa ’Tandas para el Bienestar’, de las que se espera aplicar en Guerrero alrededor de 23 mil. ’Seguimos en el proceso de asignación, pero cuando menos ese número lo tendremos asegurado y ayudará a paliar los efectos de la pandemia en el estado’.



Este último programa, explicó el delegado, es para mujeres y hombres de entre 30 y 64 años que cuentan con un micronegocio con más de 6 meses de operación, quienes recibirán un préstamo a la palabra por 6 mil pesos. Una vez que reintegren ese primer apoyo, en mensualidad, los beneficiarios podrán acceder a un segundo financiamiento sin intereses por 10 mil pesos, y luego un tercero por 15 mil pesos.



Sandoval Ballesteros refirió que también se están considerando para Guerrero nuevas acciones por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, y que se extendió el programa de Mejoramiento Urbano de la SEDATU a las ciudades de Chilpancingo e Iguala, luego de que en un primer momento se tenía contemplado únicamente a Acapulco. ’Estas son buenas noticias para dos de las principales ciudades de Guerrero’, apuntó.





Al ser cuestionado sobre denuncias de que se está cobrando por acceder a los programas sociales, negó rotundamente la situación. ’Los programas son totalmente gratuitos. Lamentablemente hay una nueva modalidad de fraude cibernético, en que para intervenir teléfonos, mandan un mensaje pidiendo dar click a una liga, pero evidentemente es falsa’.



Reiteró que el Gobierno de México no contacta mediante mensajes, ni chats de páginas de internet, pero sobre todo no cobra. Es importante que la población conozca de este tipo de engaños, se dede tener mucho cuidado y no depositar a ninguna persona para que se le active su beneficio, y que las ligas que abran terminen en gob.mx, que son las oficiales’.



Al ser consultado sobre el descontento de vendedores por el cierre de las playas, dijo que es necesario bajar la curva de contagios para poder reabrir los destinos turísticos de Guerrero, lo cual no se ha podido lograr porque no se ha reducido la movilidad ciudadana. Incluso dijo que ’el caso de Acapulco es un tema de especial atención a nivel nacional; el doctor López-Gatell está al pendiente del caso de Acapulco, por ello reiteramos el llamado a quedarse en casa’.



En el tema de fertilizante, dijo que marcha adecuadamente y ya se han realizado 2 mil 400 viajes de camiones cargados de este insumo en las distintas regiones del estado. ’Tenemos un ritmo muy acelerado de abasto de este programa’, dijo, y reconoció que los cuatro tráileres que sufrieron incidentes representan el 0.1 por ciento del total del operativo, lo que no ha impedido que se llenen las bodegas.



El funcionario federal precisó, además, que para el cuidado de las bodegas se han desplegado elementos de la Guardia Nacional y se cuenta con colaboración de Gobierno del Estado y de los presidentes municipales, para que el insumo básico de miles de productores les llegue de manera correcta.



Sobre las persistentes denuncias de que aún hay productores excluidos del programa, señaló que se ha atendido a más de 70 mil solicitantes en los Centros Integradores de Desarrollo del estado. ’Queremos que se cumpla con la expectativa de llegar a todos los campesinos y que nadie se quede fuera del programa’.







