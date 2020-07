Invita Cineteca mexiquense a disfrutar de cine revolucionario en línea

• Programan este evento en el marco del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM.



Toluca, Estado de México, .- En el marco del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Mexiquense se une a la transmisión en línea del ciclo ’El Cine de la Revolución Mexicana’, del 8 al 12 de julio, el cual contará con tres largometrajes y dos documentales del acervo de la Filmoteca.



Al respecto, Noé Tovar Soto, Director de la Cineteca Mexiquense, explicó que la entidad se suma a la transmisión a través de redes sociales del este ciclo de cine diseñado y curado por la misma Filmoteca de la máxima casa de estudios del país, para continuar acercando el séptimo arte a la población.



’Este miércoles 8 de julio la Filmoteca de la UNAM cumple 60 años y es un gran motivo para celebrar, ya que es un referente obligado en la preservación y conservación de material cinematográfico, no sólo en México sino del mundo.



’En este marco, tendremos el ciclo denominado ’Cine de la Revolución Mexicana’ que consta de cinco películas, las tres primeras son una trilogía de Fernando de Fuentes, realizadas entre 1933 y 1935, y dos documentales de José Ramón Mikelajáuregui’, señaló Tovar Soto.



Será del 8 al 12 de julio cuando diariamente se transmita una película diferente, iniciando con ’El Prisionero 13’, película transitoria entre el cine silente y el sonoro, realizada en 1933, la cual es parte de la ’Trilogía de la Revolución’, películas con las que su realizador plasma una visión crítica del movimiento armado en un tiempo en el que la élite intelectual y artística lo elogiaba con un exacerbado nacionalismo.



’El Compadre Mendoza’, se transmitirá el jueves 9 de julio y retrata que, en plena Revolución Mexicana, el terrateniente Mendoza se las arregla para quedar bien con ambos bandos. Para el gobierno es partidario de Huerta y para los revolucionarios lo es de Zapata.



El viernes 10 de julio será turno de ’Vámonos con Pancho Villa’, largometraje de 1935, con guión escrito por Fernando de Fuentes en colaboración con el poeta Xavier Villaurrutia, que presenta una visión crítica del movimiento armado, donde se proyectó la figura del Centauro del Norte como un ser cruel e indiferente.



El sábado el sábado 11 y domingo 12 de julio, se proyectarán los documentales ’La historia en la mirada’, y ’El poder en la mirada’, respectivamente, ambos de José Ramón Mikelajáuregui.



Los documentales son complementarios, el primero fue realizado en 2010, ganó en 2011 el premio Ariel al mejor documental y abarca toda la cuestión de cómo se va gestando la Revolución Mexicana, desde finales del Porfiriato, la efervescencia social, el efímero gobierno de Madero, la presencia de las clases populares con la figura de Villa y Zapata, hasta la firma de la constitución de 1917.



’El poder en la mirada’ es de 2018 y es un viaje por los archivos fílmicos, desde el gobierno de Venustiano Carranza hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario, por lo que son dos filmes que no se pueden perder’, detalló el Director de la Cineteca Mexiquense.



Cabe mencionar que la Filmoteca liberó los derechos para que la gente los pueda ver sin costo y los largometrajes estarán disponibles a través de Facebook/CinetecaEdomex.



Las películas tendrán una vigencia en redes sociales de 24 horas, lapso después del cual ya no estarán disponibles al público.