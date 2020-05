Invita Secretaría de Cultura y Deporte al taller en línea ’Contando la Crónica’

•Obtendrán participantes un reconocimiento que acredita las horas de trabajo.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México cuenta con diversas alternativas de entretenimiento a través de los medios digitales, las cuales incluyen actividades enfocadas en temas específicos.



Por lo anterior, y para continuar con estos ejercicios, la dependencia de cultura estatal invita a los interesados en la escritura a participar en el taller especializado sobre el género periodístico de la crónica.



Los trabajos del taller ’Contando la crónica’ estarán a cargo del escritor argentino Leonardo Tarifeño y se impartirá los días sábados del 16 de mayo al 4 de julio, a través de la plataforma de videollamadas Zoom.



Las sesiones serán todos los sábados a las 13:00 horas, con una duración de una hora y 15 minutos cada una.



El cronista y crítico literario con más de 30 años de experiencia en el periodismo y la crónica, buscará por medio del taller desarrollar las habilidades de escritura de las y los participantes, al tiempo que aprenderán los mecanismos y trucos para aprender a contar una historia.



’Es un taller que voy a dictar en ocho sesiones a partir del próximo sábado, en las cuales será la lectura la base del aprendizaje, las personas inscritas podrán compartir y contar sus historias a partir del confinamiento.



’Por ello, el taller está dirigido a toda persona que quiera escribir, no es necesario tener una experiencia en la escritura, se requiere que quieran contar lo que les está ocurriendo’, refirió.



En cuanto a las inscripciones, destacó que continúan abiertas mediante la dirección de correo electrónico [email protected], y deberán enviar copia del acta de nacimiento, identificación oficial y una carta de exposición de motivos, el cupo es limitado a 18 personas.



’Será como armar un rompecabezas de lo que sucede dentro de nuestras casas y entornos, quienes cuidan de sus hijos, la gente que puede trabajar en su casa, los que la están pasando mal, o los que lo viven como si fueran vacaciones, hay quienes viven solos y también abordaremos el confinamiento mental donde surge incertidumbre de no saber qué va a pasar’, mencionó.



Al concluir el taller entregarán un reconocimiento a las y los participantes, el cual acreditará las horas de trabajo de cada asistente.



Por último, Leonardo Tarifeño agregó que no es lo mismo contar un cuento de ficción, que contar lo que realmente está sucediendo, sobre todo en esta etapa donde todos permanecen en casa, por lo que es una gran oportunidad para descubrir grandes historias derivadas del confinamiento.