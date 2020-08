Invita SEPyC a concluir proceso de inscripción del 6 de agosto al 11 de septiembre

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), invitó a los padres de familia que aún no concluyen el trámite de inscripción de sus hijos a que lo hagan en el periodo ordinario, mismo que comprende del 6 de agosto al 11 de septiembre, para lo cual dio a conocer una estrategia para evitar la deserción escolar en el nuevo ciclo escolar, de manera que ninguna alumna o alumno de educación básica y bachillerato se quede fuera por un trámite burocrático.



El titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía López, dijo que el objetivo es resguardar las trayectorias educativas de cada alumna y alumno, y garantizar que nadie quede sin inscripción, por lo que del 6 al 21 de agosto se llevará a cabo un periodo ordinario para que los 132 mil 572 jóvenes que ya se preinscribieron, entreguen su documentación en la plataforma alumnodigital.sepyc.gob.mx, y del 23 de agosto al 11 de septiembre, puedan acudir a las escuelas, para el caso de quienes por alguna razón no lo hicieron vía Internet.



Indicó que las y los alumnos que ya están en el sistema educativo y tienen un pase de un grado a otro, se encuentran inscritos de manera automática, precisó.



’Por tal motivo nos estamos concentrando en los que ingresan en los primeros grados’, dijo.

Mejía López señaló que a pesar de la pandemia, el ciclo 2020-2021 es el que ha registrado la mayor cantidad de alumnos preinscritos: En 2018-2019 fueron 125 mil 945 alumnos y en 2019-2020, 124 mil 804, lo cual se debe a la flexibilidad que ha tomado la SEPyC para adoptar una estrategia diferenciada que se adapte a la realidad de los contextos sinaloenses. De modo que en el tema de las inscripciones, la condición es que ninguna niña o niño se quede fuera por un trámite burocrático.



Señaló que la estrategia ’Desde Hoy en la Escuela’, con la que se cuidan las trayectorias, esta dependencia ha adoptado diversas medidas que la han llevado a compactar grupos, ampliar los turnos de matutino a vespertino, a focalizar parte de las necesidades, particularmente en preescolar, y a localizar a las y los alumnos que no se han inscrito ni preinscrito.



Al poner especial atención en aquellos alumnos que van a entrar por primera vez a distintos niveles, focalizamos sus necesidades, lo que nos ha llevado a escribir –en caso de no preinscritos- 2 mil 380 cartas para aquellos que fue difícil ubicar a lo largo del cierre o del receso escolar anterior, y 11 mil 361 recordatorios de inscripción, para hacer un esfuerzo común y que nadie se nos quede fuera.



Además, para fortalecer las preinscripciones y reducir la deserción escolar se han implementado diversas acciones, entre ellas, el incremento de la capacidad instalada en preescolar con 5 mil 120 espacios nuevos con la compactación de grupos 2 mil 720 espacios; además, 110 escuelas crearon 136 grupos de primer grado; la expansión, creando 880 espacios para alumnos, y la apertura de turnos vespertinos, generando mil 520 espacios para alumnos, etcétera.