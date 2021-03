Invita UAS a curso de preparación para el examen Ceneval en áreas de salud

La Universidad Autónoma de Sinaloa ofrecerá el Curso de Preparación para el Examen Nacional de Ingreso al Nivel Superior de Ceneval en el área de la salud, con la finalidad de reforzar el conocimiento de los aspirantes, informó Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Casa Rosalina.



Esto es algo que hace año con año la UAS con la intención de que los jóvenes se adentren en lo que posiblemente vendría en el Ceneval para el nivel Superior.



Guerra Liera indicó que este curso será a distancia.



’Como siempre, la Dirección General de Escuelas Preparatorias, donde está al frente el doctor Armando Flórez Arco, de nuevo arma este curso para preparar a los jóvenes, en las cuatro unidades regionales de nuestra Universidad se estará impartiendo el Curso de Preparación para el Examen Ceneval en el área de la salud, este curso se ofrece en la modalidad a distancia, con grupos de 30 alumnos como mínimo’, señaló.



El universitario recomendó a los que aspiren a ingresar a la Casa Rosalina tomar este curso, ya que por fuera de la UAS el costo del mismo está por alrededor de los 7 mil pesos, y no garantiza el acceso a la universidad.



’Es gente incluso que dicen que si llevan tal curso tienen garantizado su ingreso a Medicina o al área de la salud, lo cual no es cierto y que son costos que van desde 6 a 7 mil pesos y que los pagan los padres de familia’, advirtió.



Agregó que los cursos de la UAS se ofrecerán en las escuelas preparatorias de las cuatro unidades regionales y se integrarán por 12 sesiones virtuales de seis horas cada sesión a impartirse los días sábados o los días que proponga el director del plantel sede, será un total de 72 horas.



La asignatura de Matemáticas se impartirá los días 13, 20, 27 febrero y 06 de marzo (4 sesiones); Español el 13, 20 y 27 de marzo y 17 de abril (4 sesiones); Química el 24 de abril y 01 de mayo (2 sesiones), y Biología los días 08 y 15 de mayo (2 sesiones).



La UAS informó que de momento se han inscrito 576 alumnos de tercero de preparatoria, integrándose 14 grupos. La inscripción al curso sigue disponible en todos los planteles, pero los estudiantes deberán inscribirse oportunamente para que éste sea programado, ya que se requiere de un mínimo de 30 jóvenes para que el grupo pueda abrirse.



’La invitación es a que estén pendientes, que no se dejen sorprender, quien considere que puede reforzar su conocimiento con un curso adicional tiene esta excelente opción de la DGEP de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de muy buena calidad académica de los docentes que imparten esas asignaturas, con un costo sumamente módico y que le garantiza una excelente preparación, a diferencia de erogar cantidades superiores que en estos momentos son difíciles de obtener y que además impactaría negativamente la economía de las familias’, expresó Guerra Liera.