Invita Chimalhuacán a disfrutar de la muestra fotográfica ’conexión calle’

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, el gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, con su compromiso de acercar las artes visuales a la comunidad, presenta en el Complejo Cultural y Recreativo Acolmiztli la exposición ’Conexión Calle’, una muestra fotográfica con una fuerte reflexión sobre la vida urbana y sus dinámicas sociales.



La iniciativa, gestionada por el colectivo La Estrit en su noveno aniversario, fue posible gracias al apoyo del gobierno municipal de Chimalhuacán encabezado por la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, y se posiciona como una puerta de entrada a las artes visuales para la comunidad en general.



Durante la inauguración, la fotógrafa Cecilia Guerrero, integrante del colectivo, destacó la importancia de llevar este tipo de muestras a los municipios de la periferia, ya que la fotografía callejera "es un género que requiere una aguda capacidad de observación y una comprensión profunda del entorno". Este proceso, explicó, lleva a los creadores a sentir una necesidad de "apropiación e identidad de su barrio, su municipio, su ciudad o su pueblo".



La exhibición presenta 44 imágenes que invitan a contemplar y reflexionar sobre temas como el amor, la resistencia contra la gentrificación, la diversidad sexual y las tradiciones.



La exposición es el resultado del ’3er Concurso de Foto de Calle, Conexión Calle 2025’, un evento autogestivo que, año tras año, premia económicamente a los ganadores para incentivar su labor.



En esta edición, el certamen contó con un jurado internacional de primer nivel, integrado por la fotógrafa mexicana Nayeli Cruz Bonilla, el peruano Jean Franco y Francisco Hernández de Ecuador, quienes seleccionaron a 24 fotógrafos cuyo trabajo es reconocido a nivel nacional e internacional.



Los Galardonados de "Conexión Calle 2025"



La apertura de la exposición incluyó la ceremonia de premiación y reconoció el talento de fotógrafos en dos categorías principales.



En la categoría Individual, Erika Burgos Goyenechea fue la ganadora; mientras que Antonio Flores García y Federico Borobio recibieron menciones honoríficas.



Por su parte, en la categoría Serie, el galardón fue para Gabriela Gutiérrez González por su trabajo ’Aquí Seguimos’.



Las menciones honoríficas fueron para Jesús Alfonso Del Río Juárez con ’Coreografía del Caos’ y Saulo Roberto Herrera González con ’Balada de Corazones Expuestos’.



El evento también incluyó reconocimientos especiales al Colectivo Calli por su ’5to Trueque Fotográfico’ y a los artistas Juls Tarará y Sonidero Marginal, quienes amenizaron la jornada. La exposición estará abierta al público en el lobby del Teatro Acolmiztli hasta el 30 de septiembre, con entrada gratuita.