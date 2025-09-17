Invita GEM a participar en el segundo simulacro nacional 2025

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, invita a las y los mexiquenses a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 a realizarse el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.



El alertamiento será activado en los 10 mil altavoces del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) que están distribuidos en los diferentes municipios del Estado de México y, por primera vez a nivel nacional, se enviará un mensaje de alerta a más de 80 millones de teléfonos celulares.



Esta alerta en los teléfonos móviles no requiere de internet, saldo o instalación de aplicaciones, únicamente es necesario tener señal y activar las alertas inalámbricas.



Para activarlas en Android, se debe acceder a Ajustes>Notificaciones>Ajustes avanzados>Alertas de emergencia inalámbricas. En iOs se podrá activar en Configuración>Notificaciones>Alertas Gubernamentales. En caso de dudas, llamar al 079 al Centro de Atención Ciudadana del Gobierno de México.



En el Estado de México, se instalará el Comité de Emergencias en el C5 y se activarán los protocolos de supervisión y atención en toda la entidad.



Se realizará la evacuación de inmuebles y la activación de los protocolos de respuesta a emergencias por parte de las autoridades correspondientes en los municipios del Estado de México; empresas del sector público, privado, social y académico, por lo que se extiende la invitación a la población a registrar los inmuebles en la siguiente página: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/.



El registro, ayudará a verificar y evaluar las rutas de evacuación, puntos de seguridad y respuesta. Al término del ejercicio se podrá obtener una constancia de participación, emitida en la misma plataforma digital en donde se realizó el registro.



A 40 años del sismo de 1985, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la cultura de la Protección Civil y la gestión de riesgos para salvaguardar la integridad de las familias mexiquenses.