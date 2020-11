Invitan a decorar los hogares mexiquenses con artesanías navideñas del Edoméx

Promueve la Secretaría de Cultura y Turismo a dar un toque de identidad en estas fiestas decembrinas regalando obras realizadas por artesanas y artesanos mexiquenses.



Toluca, Estado de México, 24 de noviembre de 2020. Al tener en puerta las fiestas decembrinas y a fin de recibirlas en los hogares de la entidad con un toque de identidad y apoyando a las manos artesanas mexiquenses, el Gobierno del Estado de México cuenta con diversos puntos donde se pueden adquirir distintas piezas de navidad.



Entre los destinos más destacables se encuentran los municipios de Zumpango y El Oro, dónde los visitantes podrán descubrir un amplio catálogo de color y formas detalladas en las esferas que se elaboran.



Es de referir que el Pueblo Mágico de El Oro, se caracteriza por colindar con el municipio de Tlalpujahua, en Michoacán, destino reconocido por la venta de esferas durante todo el año, y por esta razón es que artesanas y artesanos del municipio mexiquense han tratado de mantener la venta de sus productos en cualquier época del año para que los visitantes tengan la oportunidad de adquirir piezas únicas e inigualables.



Es de referir que la técnica de elaboración de las famosas esferas es a través del vidrio soplado, el cual se calienta hasta lograr que se funda, alcanzando más de mil grados centígrados dentro de pequeños hornos, después el material es moldeado y recibe su característica figura.



Su forma tradicional es redonda y de distintos tamaños, una vez realizada la figura se deja enfriar para proceder a su decoración, estas delicadas piezas son pintadas y decoradas a mano con materiales como la brillantina.



Otro municipio para adquirir esferas muy singulares es Toluca, dónde los artesanos de este destino elaboran hermosas piezas hechas de hoja de palma, las cuales garantizan una larga vida ya que no se romperán con facilidad, una artesanía ideal para los hogares con niños o mascotas.



Por su parte, el Pueblo Mágico de Metepec se caracteriza por su amplia tradición alfarera por lo que es el destino ideal para adquirir nacimientos elaborados con barro y pintados a mano, y son comercializados en el mercado de artesanías, donde se pueden encontrar piezas de distintos tamaños que llegan a medir hasta un metro y medio.



En los municipios de Ecatepec y Valle de Bravo se pueden encontrar nacimientos elaborados con hoja de maíz, éstos, en su mayoría pequeños, se pueden usar principalmente como adornos para oficinas o negocios, ya que con su tamaño pueden colocarse en cualquier lugar.



Otra pieza que no puede faltar en estas fiestas decembrinas son las tradicionales y famosas piñatas de siete picos, las cuales se pueden adquirir en Acolman, Otumba y Cuautitlán, es de referir que actualmente se puede encontrar una gran variedad de piñatas de distintas formas y tamaños.



Estos productos y muchos más se pueden comprar en la Tienda Casart de la ciudad de Toluca, ubicada en Paseo Tollocan No. 700, Col. Izcalli Ipiem, Toluca, México, con un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas.