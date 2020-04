Invitan a familias mexiquenses a practicar en casa Capoeira, arte marcial brasileño

• Es necesario hacer ejercicios básicos en casa y no requiere equipo especial.



Texcoco, Estado de México, .- Las activación física en esta contingencia se ha convertido en un elemento fundamental para promover la salud familiar, es por eso que existen varias alternativas para realizar desde casa y no necesitan de aparatos o instrumentos para realizarse. Una de ellas es la capoeira.



Julio César Alcaraz Bernal, profesor de capoeira del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), comentó que esta disciplina fue creada por los esclavos brasileños como medio de defensa, además de preservar algunas tradiciones africanas que unen la lucha, el baile, la música, desarrollo de habilidades y fuerza física.



’La capoeira con el tiempo se ha convertido en un deporte y en una actividad cultural, por eso es difícil relacionarlo en cuanto a una sola cosa, porque algunos dicen que es un baile y otros que es un deporte, creo que la capoeira es complementada por todas estas formas de verla’, indicó.



Ésta consiste en un jogo o juego, que se realiza dentro de una rueda, un semicírculo formado por los integrantes de un grupo, cuyos contrincantes se encuentran en el centro, todos los movimientos marcados por el berimbau, el instrumento más importante, ya que el sonido y el ritmo son los que marcan la velocidad o el tipo de juego que se hace dentro de la roda o rueda.



’También es acompañado por panderos, el atabaque que es una especie de tambor, el agogô, que es una campanilla y el reco-reco, una especie de güiro.



’Generalmente, los movimientos de capoeira son desequilibrantes, esto quiere decir que mucho del cometido es derribar al oponente, sin que el contrario tenga la oportunidad de defenderse’, dijo Alcaraz Bernal.



Respecto a la práctica señala que ’hay muchos ejercicios que no requieren espacio, no requieren equipo, la capoeira es adaptable a casi cualquier entorno, incluso uno de los lugares en los que antes se practicaba era en unas pequeñas chozas que se llamaban senzalas, donde los esclavos dormían, el espacio era muy reducido, entonces muchos de esos ejercicios aún se realizan y nos llevan a hacer mucha fuerza, mucho cardio’.



Su práctica fortalece todos los músculos porque durante la enseñanza se realizan ejercicios calisténicos como sentadillas, abdominales, lagartijas, brincos de lado a lado.



’A nivel cultural y espiritual, la música es fundamental, pues los esclavos al ser iletrados o analfabetas, usaban los cantos como medio para transmitir el conocimiento y hablan sobre la misma historia de la capoeira y cómo fue creada, hay mucha música y mucha filosofía’.ñ, agregó el instructor.



De los ejercicios que recomienda para iniciar en la capoeira es la ginga, el movimiento básico que dentro de sus beneficios está mejorar la coordinación del cuerpo, fortalece las piernas, espalda y brazos, combinado con algunos brincos.



’La ginga se hace poniendo los dos pies de frente, a la altura de los hombros, poniendo o intercambiando los pies uno a uno hacia la parte de atrás y es muy importante saber que la pierna de enfrente siempre queda flexionada y brazo contrario a la pierna, esto quiere decir que si la pierna derecha está al frente, el brazo izquierdo tiene que ir por encima de la cara’, dijo.



Al respecto de la situación que se vive actualmente durante la contingencia, puntualizó que es fundamental mantenerse en movimiento, aún estando en casa.



’Es importante que no nos dejemos caer por la flojera o estar sin hacer nada, aparte de la responsabilidad de los padres de familia, es importante que nosotros tengamos la conciencia de que no va a durar esto un par de días, y no debemos dejar que el hecho de no estar asistiendo a nuestras actividades cotidianas, nos deje tirados en la cama o viendo televisión, es importante tener actividad física’, enfatizó.



Durante esta contingencia, aconsejó visitar el sitio web de la Asociación Mexicana de Capoeira: https://www.facebook.com/amcacdmx , para conocer más de este arte marcial y aprender a practicar algunos ejercicios.