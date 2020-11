Invitan a niñas y niños a participar en actividades de la Escuela de Fútbol para personas con discapacidad

Fomenta Secretaría de Cultura y Turismo convivencia en el Centro de Formación de Fútbol, para personas con discapacidad.



Zinacantepec, Estado de México, 24 de noviembre de 2020. Diego Franco Esquivel, entrenador de la Escuela de Fútbol para personas con discapacidad, invitó a niñas y niños a formar parte de este centro de formación, en el que además de practicar un deporte de manera organizada, tendrán diversos beneficios en su desarrollo.



Las clases son los martes y jueves de 13:00 a 15:00 horas, en la cancha de fútbol rápido del Parque Metropolitano, en la Ciudad de Toluca; detalló el entrenador mexiquense.



Franco Esquivel puntualizó la importancia de que las personas con discapacidad practiquen un deporte y, afirmó que se ha visto un desarrollo muy favorable por parte de los alumnos de esta escuela.



’Afortunadamente se han visto avances muy favorables en los niños, emocionalmente como en el tema deportivo. Lo que tratamos de hacer dentro del equipo es que los chicos logren ser más independientes, que no tenga que ir una persona cuidándolos, que ellos vayan mecanizando los ejercicios, que sigan las reglas, que no les cueste trabajo escuchar la primera vez que se les da una orden y hacerlo de la manera correcta’, aclaró.



Asimismo, explicó que parte importante es la sociabilización de las personas con discapacidad, por lo que en una nueva etapa se invita a los menores, que no presentan discapacidad alguna, a que se integren a esta escuela.



’Lo que estamos haciendo ahora es incluir a niños convencionales, para que este acercamiento sea a una edad temprana y fomentar la inclusión desde la niñez, y se pueda crear un ambiente más favorable y no crear barreras’, comentó Diego Franco.



Añadió que serán muchos los beneficios, tanto para ellos como para las personas que ya formaban parte de la escuela; porque además de trabajar el aspecto físico en el que van a adquirir coordinación y fuerza, se enfatiza el aspecto social.