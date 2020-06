Invitan a participar en curso ’Cinematografía con drones’

•Es gratuito, a través de las redes sociales, y se llevará a cabo del 29 de junio al 10 de agosto.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura del Gobierno federal, en coordinación con la estatal, invitan a las y los mexiquenses a participar en el curso ’Cinematografía con drones’, que forma parte del programa nacional Contigo en la distancia.



Este curso, que se impartirá de manera gratuita en línea, busca que las personas adquieran conocimientos generales acerca del uso de drones, vehículos aéreos no tripulados (VANT), como elemento que puede potenciar la filmación cinematográfica, personal e independiente, realizada con equipo mínimo y de forma autónoma.



Dirigido al público interesado en realizar una producción audiovisual con calidad cinematográfica, éste será impartido por la Dirección de Educación a Distancia y la Dirección de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes (Cenart).



Las y los interesados necesitan tener habilidades digitales básicas, contar con un dispositivo de captura de video, preferentemente, aunque no indispensable; tener un dron con cámara o la posibilidad de rentar dicho equipo, además de una computadora o tableta con capacidad de edición de video.



Este curso se impartirá en línea, a través de un acceso al aula virtual del Cenart; no cuenta con horarios establecidos, permitiendo que cada participante realice las actividades en el horario que más le convenga.



Diseñado por el cineasta y artista transdisciplinario y diseñador de tecnología, Antonio Isaac Gómez, éste se desarrollará del 29 de junio al 10 de agosto, teniendo como periodo de registro del 19 de junio al 13 de julio.



Consta de siete sesiones con los temas: Uso de la fotografía aérea para realizar filmación cinematográfica, Comprensión de la tecnología actual de registro aéreo de imagen, Mejoramiento de la calidad del registro aéreo de imagen, Apropiación del concepto rítmico para la finalización de la película y Susceptibilidad del pietaje a mejorar a través de procesos digitales para su posterior integración.



Las inscripciones están abiertas en vidaacademicaenlinea.cenart.gob.mx/cinematografia-con-drones/ y para mayores informes se puede contactar al Departamento de Desarrollo Académico en [email protected]