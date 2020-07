Invitan a participar en Festival de Cine ’Miradas locales’

Contemplan la proyección de los proyectos ganadores en la Cineteca Mexiquense, de acuerdo con las medidas sanitarias que prevalezcan en su momento.



Toluca, Estado de México, 12 de julio de 2020. Con la intención de ser una ventana de exhibición para las obras de los realizadores locales y propiciar el crecimiento de la escena cinematográfica/audiovisual del Estado de México, convocan a la sexta edición del concurso Miradas Locales Cine Fest.



El concurso está dirigido a estudiantes de cine, artes visuales y comunicación, tanto de universidades públicas como privadas, así como a realizadores independientes, amateurs y profesionales del territorio mexiquense.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y el domingo 27 de septiembre se darán a conocer los trabajos ganadores.



Las categorías que competirán son cuatro para cortos y largometrajes; ficción, documental, animación y experimental. Todos los cortometrajes deberán estar terminados desde el 2018 en adelante, ser de cualquier género y su formato final debe ser digital.



La duración de los largometrajes deberá ser superior a 60 minutos y los cortometrajes no deben exceder los 30 minutos, incluyendo los créditos. La temática es libre y no se aceptan productos comerciales o con fines propagandísticos.



Las inscripciones de los trabajos se pueden hacer a través del correo electrónico [email protected], en el que se mandarán los siguientes requisitos: formulario de inscripción descargable en www.miradaslocales.com, IFE o INE del director o productor, sinopsis y ficha técnica, tres Stills (Fotos fijas) del cortometraje, poster del cortometraje en formato JPG, link de visionado privado con contraseña (Vimeo, Youtube, etc.) o para descarga del cortometraje (Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer, YouSendIt o similares), el formato del archivo de descarga del cortometraje deberá ser .mov o .mp4 con el códec H.264.



El jurado calificador estará integrado por reconocidas personalidades y profesionales del medio cinematográfico, cuya decisión será inapelable y podrán determinar las menciones honoríficas, en su caso.



Los proyectos ganadores se proyectarán en la Cineteca Mexiquense, de acuerdo con las medidas sanitarias que prevalezcan en su momento.



Al completar la inscripción de los cortometrajes, las personas propietarias de los derechos se comprometen a aceptar el presente reglamento y en caso de resultar seleccionados en cualquiera de las categorías, ya sea en muestra o competencia, a exhibir su trabajo durante las fechas y sedes determinadas por el festival.



Cualquier duda o comentario con respecto a esta convocatoria, puede atenderse a través del correo electrónico [email protected]