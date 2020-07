Invitan a público infantil y juvenil a participar en el concurso nacional de dibujo y pintura

Podrán participantes utilizar una técnica de dibujo libre, como lo son lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.

• Está disponible la convocatoria en www.gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org.



Toluca, Estado de México, 30 de julio de 2020. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses podrán mostrar sus habilidades en el dibujo y la pintura, además de su creatividad al plasmar su visión de cómo la sociedad participa en las emergencias nacionales, para ello, la Secretaría de Cultura y Deporte invita a participar en el XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020.



Esta convocatoria es organizada por el Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), y está dirigido a la comunidad de entre seis y 24 años de edad, que sean mexicanos y residan en el país.



El tema a desarrollar es ’En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor’, que surge como un aprendizaje de los eventos que han dejado huella debido al número de víctimas, daños en la infraestructura, economía, psique de las personas y pérdidas en general.



De igual forma, los interesados podrán plasmar su creatividad dando respuesta a los cuestionamientos, ¿cómo actuar en cada emergencia?, ¿alguna vez escuchaste sobre esos desastres?, así como ¿estamos preparados para enfrentar desastres de origen natural como un sismo, una inundación, un huracán o una nevada?



También se podrá plasmar ideas acerca del COVID-19, el cual ha impactado y provocado en el mundo una emergencia sanitaria, ya que pocos meses después de su aparición en Wuhan, China, se ha propagado en casi todo el planeta.



Por lo anterior, las y los pequeños interesados en participar, deberán exponer dibujos enfocados en ¿cómo ha impactado no sólo en la salud de las personas, sino también en la economía, en las emociones y en la sociedad?



En este concurso habrá cinco categorías a participar y estará dividido en dos etapas, una a nivel estatal y la otra a nivel nacional.



En la primera, cada Consejo Estatal de Población u organismo equivalente, recibirá por correo electrónico los dibujos para seleccionar un trabajo ganador en cada categoría.



El periodo de recepción de los trabajos será con fecha límite al 15 de septiembre del año en curso y no se aceptarán aquellos que no se sujeten a las bases del concurso.



La técnica de los dibujos es libre y se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pastel, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.



El dibujo será digitalizado y enviado como archivo adjunto al siguiente enlace http://www.sggedomex.gob.mx/concurso_de_dibujo_2020/



Cabe destacar que será motivo de rechazo el uso de personajes o imágenes de la televisión, cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.



Los resultados del concurso nacional se darán a conocer el 16 de octubre en www.gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org. La ceremonia de premiación se realizará el 30 de noviembre.



Para mayor información, pueden consultar las bases de la convocatoria en www.gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org.