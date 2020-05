Invitan a recorrido virtual a través del Museo del Deporte Edoméx

Busca preservar la memoria colectiva de las y los atletas y paratletas que han desarrollado su carrera con base en el esfuerzo.



Texcoco, Estado de México, 24 de mayo de 2020. La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México ha utilizado las redes sociales para dar a conocer la riqueza cultural con la que cuenta la entidad, desde conciertos, teatro, danza, literatura, charlas, cine, hasta recorridos virtuales a los espacios museísticos, por medio de los programas #CulturaEnUnClick y #DeporteEnUnClick.



Recientemente, se realizó el primer recorrido virtual a través del Museo del Deporte Edoméx, cuyo Director, Mario Gómez Castillo, amplía en esta ocasión la información acerca de lo que caracteriza a este recinto, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco, el cual alberga la memoria de 100 deportistas mexiquenses, objetos e instalaciones interactivas.



’El objetivo del Museo del Deporte Edoméx es preservar la memoria colectiva de las y los atletas y paratletas que han desarrollado su carrera con base en el esfuerzo, pues sabemos que los mexiquenses tienen esa fortaleza mental, que han ido desarrollando a través de su familia.



’Hablamos de una tierra que ha formado a importantes exponentes de deportes olímpicos y en juegos paralímpicos, y pues fue la necesidad de crear un espacio, para dar a conocer quiénes eran esos héroes, esas heroínas’, apuntó.



Dividido en cinco secciones ’Pioneros del Deporte’, ’Las hazañas no conocen limitantes físicas’, ’Mexiquenses brillando por el mundo’, ’Astros del ámbito profesional’ y ’Recintos que inspiran y palabras que animan’, este Museo representa una oportunidad de vivir el deporte desde otra óptica.



En él se pueden ver deportistas de disciplinas como box, ciclismo, esgrima, natación, clavados, levantamiento de pesas, marcha, taekwondo, atletismo, paratletismo, futbol, frontón, bádminton, basquetbol, nado artístico, paratletismo en silla de ruedas, poomsae, lanzamiento de jabalina, natación paralímpica, halterofilia y pentatlón, entre otros.



Mario Gómez mencionó que se puede ver la historia que tuvo cada actividad deportiva desde sus orígenes gracias a Filiberto Navas (1892-1988), originario de Joquicingo.



’Él se adentró a cómo practicar y enseñar el deporte desde una necesidad de mantenerse sano y en muy buen estado físico, entonces podemos decir que fue el precursor, el pionero del deporte en el Estado de México’, explicó.



Asimismo, se le da un lugar a la charrería, el deporte nacional y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, teniendo como dato, que la tercera asociación de charros a nivel nacional se fundó en Toluca, en 1923.



’Cada espacio se va recorriendo con los valores, la entrega y el entusiasmo que cada uno de estos deportistas ha construido, además hemos colocado algunos artículos que acompañaron el éxito de cada uno de ellos.



’Por ejemplo, está la playera del Barcelona de Maribel Domínguez, el calzoncillo que usó la boxeadora Ibeth ’La Roca’ Zamora en Japón, cuando ganó su título, tenemos las medallas que acompañaron a Jesús Mena y a Fernando Platas en sus competencias, que los consagraron en el olimpismo



’Esto hace sin duda, que el Museo del Deporte sea un lugar único a nivel nacional y que muestra el interés y la necesidad de que el Estado de México dé a conocer como también ha crecido gracias a sus atletas y paratletas’, puntualizó.



Sobre la importancia de tener un museo de estas características, comentó que no es obligatorio pertenecer a un museo ya terminada la trayectoria deportiva o como homenaje póstumo.



’Yo creo que tiene mucho valor el Museo del Deporte Edoméx al reconocer a atletas que se mantienen vigentes y eso lo mezclas con los atletas que sembraron la semilla, que formaron el deporte, con los que ahora se están desarrollando y haciendo historia, es poder mezclar a todas estas generaciones de mexiquenses que han sido exitosas y exitosos en un solo espacio’, recalcó.



El recinto ha complementado su labor con exposiciones temporales, conferencias, charlas e incluso activación física para seguir impulsando actividades recreativas, pero, sobre todo, dejar una enseñanza acerca de los valores del deporte.



’Una de las intenciones que tenemos es complementar con diferentes exposiciones la trascendencia que tiene el mundo del deporte más allá de lo que se ha logrado en el Estado de México.



’A mí sí me gustaría que el Museo sea recordado con el mensaje de ‘siempre inténtalo’, nunca dejes de intentarlo, también el deporte te entrega valores que no sólo te sirven para la competencia, sino para poder desarrollarte en la sociedad, siempre tratando de ser un muy buen ser humano, en este caso un muy buen mexiquense’, finalizó.



El Museo del Deporte Edoméx ofrece recorridos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte @culturaedomex o en la liga de YouTube https://youtu.be/henDmVZS9hM.