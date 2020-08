Invitan a trabajadores a tomar las medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios por COVID-19

Menciona que la seguridad y salud son una prioridad, por lo que se trabaja a partir de protocolos y medidas para evitar riesgos de contagio por COVID-19.

• Hace un llamado a que en las empresas se tomen las medidas necesarias, en beneficio de las y los trabajadores.



Toluca, Estado de México, 19 de agosto de 2020. Ante la emergencia sanitaria, hoy más que nunca hay que cerrar filas, a fin de que el país y el Estado de México puedan salir adelante, afirmó la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, quien exhortó a los que acuden a sus centros de trabajo a aplicar las medidas básicas de higiene, así como en sus traslados, sobre todo si viajan en transporte público.



Durante una visita a la empresa Wess Corporate, la funcionaria estatal señaló que la dependencia a su cargo será el vínculo entre autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender las necesidades del sector empresarial y sus trabajadores.



En presencia de la Directora General de la empresa, Claudia Unda Ramos, y del Presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), Raúl Chaparro Romero, la Secretaria del Trabajo agregó que el objetivo es respaldar, asesorar y apoyar en la apertura del sector productivo de la entidad.



Mencionó que la seguridad y salud son una prioridad, por lo que se trabaja a partir de protocolos y medidas para evitar riesgos de contagio por COVID-19, como es a través de la sanitización y adecuación de espacios.



Por ello, hizo un llamado a que en las empresas se tomen las medidas necesarias, principalmente, el uso de cubrebocas, contar con dispensadores de gel antibacterial y mantener la sana distancia.



En el caso de los trabajadores, González Calderón señaló que de igual manera deben mantener su espacio laboral limpio y quienes trabajan en oficinas deben sanitizar teclados, teléfonos fijos y móviles, además evitar el saludo de mano, beso o abrazo, así como tocarse la cara con las manos sucias, principalmente, nariz, boca y ojos.



Comentó que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza diariamente reitera el llamado a la población para que sigan las recomendaciones para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, las cuales se pueden consultar en las siguientes ligas: http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid y https://edomex.gob.mx/covid-19.



Dijo que para quienes viajan en transporte público es indispensable utilizar cubrebocas, guardar la sana distancia, no ingerir alimentos, además de utilizar la mano no dominante para detenerse de barandales y al llegar a su lugar de trabajo, lavarse perfectamente las manos antes de retirar el cubrebocas.



Indicó que la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, por ello se debe enfatizar en las medidas de higiene personal y del entorno.



’Tenemos que revisar y certificar que se estén respetando los protocolos, tenemos que seguir difundiendo las normas de sana distancia, de portar el cubrebocas cuando tenemos la necesidad de compartir con otras personas, y que estas prácticas se extiendan más allá del centro de trabajo’, concluyó.



Por su parte, la Directora General de la empresa, Claudia Unda Ramos, dio a conocer que son una empresa responsable que cuida de sus trabajadores, no sólo ante esta emergencia sanitaria, sino en todo momento porque se dedican a la recolección, transporte y acopio de residuos peligrosos y de manejo especial.



Destacó que actualmente generan 90 empleos directos y 120 indirectos, con una buena relación obrero-patronal, y que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente.



Durante un recorrido por la empresa, también estuvieron el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Jesús Farías Muñoz, así como directivos de Wess Corporate.