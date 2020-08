Invitan a visitar la exposición ’Pluralidad’ en el Museo de Bellas Artes

• Puede el público apreciar durante un mes la pluralidad de artistas, pinceles, creaciones, técnicas, momentos y temas, con esta exhibición.



Toluca, Estado de México, .- El pasado 18 de agosto, los museos administrados por la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México abrieron sus puertas en los horarios habituales, para que las familias mexiquenses encuentren en estos recintos un lugar de entretenimiento, conocimiento y sana convivencia.



Es así que el Museo de Bellas Artes invita a visitar la exposición ’Pluralidad. Obras selectas de las Colecciones de Hacienda’, la cual estará exhibida más tiempo de lo programado, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.



’Derivado de la pandemia que hemos sufrido, no pudo cumplir su etapa como se tenía programado, e hicimos un convenio con la Secretaría de Hacienda para que, a partir de la reapertura de los espacios, se tuviera un mes más la exposición.



’Es para nosotros un placer abrir nuevamente estas puertas, reencontrarnos con nuestros públicos y además contamos con todas las medidas sanitarias para que puedan tener un recorrido adecuado y seguro’, compartió Lourdes Malagón, Directora de este recinto.



En este museo, las y los visitantes podrán encontrar en esta exposición 122 obras, 93 artistas, y 10 núcleos temáticos, que hacen un recorrido por 70 años de arte mexicano.



’En 1957, David Alfaro Siqueiros hace una propuesta a lo que en ese momento era la Secretaría de Hacienda y dice que los artistas no pueden estar en la parte contable y fiscal y al mismo tiempo produciendo y creando, por lo tanto, la propuesta es que los artistas puedan dedicarse a crear y su pago de impuestos pueda ser a partir de sus obras’, comentó Malagón acerca de la historia de esta colección.



’Es así que surge este programa Pago en especie, que lleva más de seis décadas funcionando y que es una maravilla porque, en este caso, los impuestos pagados por los artistas se traducen en un Patrimonio Nacional y es una de las colecciones públicas más importantes del país’, agregó.



Explicó que la Secretaría de Hacienda tiene su propio espacio de exhibición, se trata del Museo del Arzobispado, y dentro de los programas que ellos crean, están las exposiciones itinerantes que son prestadas a nivel nacional e internacional.



La exposición da muestra del trabajo creado por artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, los integrantes de la generación de la ruptura, los que gustaban de la abstracción, los nuevos lenguajes de la plástica, el realismo y la gestualidad, aquellos que pertenecieron a la Escuela de Oaxaca, los surrealistas, los amantes del paisaje mexicano, las tradicionales cerámicas artísticas, y como un homenaje, la obra de Vicente Rojo y Manuel Felguérez, grandes exponentes de la plástica nacional.



’Estos 70 años aquí exhibidos, nos colocan no sólo como un importante centro de producción plástica, sino como un país que está por lo alto, gracias a estos exponentes y sus creaciones artísticas’, finalizó la Directora de este recinto mexiquense.



La exposición está abierta al público en el Museo de Bellas Artes ubicado en calle Santos Degollado #102, Colonia Centro, la entrada es gratuita.