Invitan comunicadores a postular para la Presea Estado de México de Periodismo e Información ’José María Cos’

• Convoca Javier Salinas Cesáreo, otro galardonado con 25 años de labor informativa en los municipios mexiquenses, principalmente de la Zona Metropolitana.



• Coinciden en la importancia que tiene su labor y la de todos los comunicadores, por lo que invitan a participar con propuestas para recibir el citado reconocimiento.



Toluca, Estado de México, .- A casi una década de haber recibido la Presea Estado de México 2011, la fotoperiodista Crisanta Espinosa Aguilar y el periodista Javier Salinas Cesáreo aún evocan con emoción aquel momento y lanzan la invitación para que otros profesionales se postulen para el galardón que reconoce a los mexiquenses que han realizado una labor destacada y relevante para el desarrollo del estado en diversos rubros.



Con la obtención de la Presea Estado de México "José María Cos" por Fotografías, filmes, caricaturas, portadas o cartones, Crisanta Espinosa Aguilar se convirtió en la primera mujer mexiquense en recibir la citada presea.



Cabe mencionar que en aquellos años la Presea de Periodismo e Información "José María Cos" se entregaba en tres modalidades: Noticias, reportajes, crónicas o entrevistas, Artículos de fondo o comentario y publicaciones o programas de divulgación cultural, y Fotografías, filmes, caricaturas, portadas o cartones.



’Fue la verdad algo muy emocionante para mí el que me hayan otorgado este honor de recibir la Presea en Información que es ’José María Cos’, y qué ha representado para mí, pues realmente un orgullo el poder haberla obtenido sobre todo porque sé que muchos compañeros quieren esta Presea y se inscriben cada año para poder ser merecedores de ella’, comentó.



Para Javier Salinas Cesáreo, quien estudió Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, obtener la Presea también fue gratificante.



Él fue seleccionado para recibir el galardón cuando tenía ya una amplia trayectoria periodística, la cual inició como reportero de radio y corresponsal en diferentes medios, como Notimex y El Universal.



Hoy cuenta con 25 años en el medio, 22 de ellos como corresponsal del periódico La Jornada, realizando trabajo periodístico en los municipios mexiquenses, principalmente de la Zona Metropolitana.



’Recibir esta distinción, esta Presea, pues para mí significó un orgullo, y un logro porque reconocen tu trayectoria, el trabajo que realizas durante varios años y dado que es la máxima distinción en el Estado de México en materia de periodismo y comunicación, pues es gratificante recibir este reconocimiento’, manifestó.



Javier y Crisanta están conscientes de la importancia que su labor y la de todos los comunicadores tiene en el desarrollo y devenir del Estado de México.



’Ejercer el periodismo es una labor altamente social, yo diría, y altamente gratificante también. Es fundamental, yo diría, para tener una sociedad además de informada, además de que sea crítica, además de que se dé cuenta de las cosas cómo realmente pasan, entonces ahí viene la responsabilidad de uno como periodista de ser lo más objetivo posible para que estas noticias, estos sucesos lleguen a la gente como tal y se forme un criterio y de ahí exista una mejor sociedad’, apuntó Javier.



’Qué me ha dejado el fotoperiodismo, realmente me ha dejado muchísimo.Tengo el campo abierto para poder ver, observar, sentir el palpitar de todo lo que hay allá afuera, y poder transmitir sobre todo con mi cámara, mi eterna compañera, y poder transmitirlo a través de la fotografía, de personas que no están en el lugar hacerlas sentir que se sientan cerca, que se sientan parte, que puedan entender, disfrutar, ver, sentir todo lo que yo estoy sintiendo en el momento de tomar una fotografía’, señaló Crisanta.



Por lo anterior, invitan a los profesionales del periodismo y la comunicación a hacer postulaciones para obtener este galardón, que se entregará el próximo 2 de marzo en la ceremonia del aniversario de la fundación del Estado de México.



’Yo haría un llamado, a mis compañeros reporteros, corresponsales, fotógrafos, camarógrafos, a que tomen en consideración inscribirse porque en el Estado de México existen periodistas muy valiosos, existen trabajos, investigaciones muy valiosas, y pues, así como existen muchas investigaciones importantes, seguramente serán reconocidas y seguramente serán galardonadas y reconocidas estás investigaciones con la Presea Estado de México’, destacó Javier Salinas.



’Están a tiempo aún de armar sus carpetas, de buscar todo el material, no importa si tienes mucha o poca experiencia, se reconoce la labor de cada uno de nosotros, entonces busquemos el obtener esta presea y que nuestro trabajo sea reconocido como se ha venido reconociendo durante los últimos años’, concluyó Crisanta.



Pueden registrar su(s) candidatura(s) en el portal electrónico del Gobierno del Estado de México: http://www.edomex.gob.mx/; se dispone hasta el 31 de enero para realizar los registros.