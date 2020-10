Invitan floricultores mexiquenses a conservar tradiciones de Día de Muertos con ofrendas desde casa

● Son Tenango del Valle, Tenancingo, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Atlacomulco y Texcoco, los principales municipios productores de flor.



Tenango de Valle, Estado de México, .- Ante la actual contingencia sanitaria, floricultores mexiquenses invitan la población a no perder la tradición mexicana para celebrar el Día de Muertos con ofrendas desde casa, y se declaran listos para recibir a los compradores de la entidad y de los diferentes estados del país.



A pie de carretera, en municipios como Villa Guerrero, Tenancingo, Tenango del Valle, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Atlacomulco y Texcoco, se pueden apreciar los campos coloridos de flor como el cempasúchil, alhelís o nube, que tradicionalmente son esenciales en las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos.



Un ejemplo de quienes esperan anualmente a los compradores de flor, es el de Doña Emigdia Colín García, floricultora de Tenango del Valle, que junto con su familia comienzan la siembra de alhelí desde principios de julio.



’Nosotros no paramos de trabajar en el campo, porque la flor es la que no debe faltar en las ofrendas, por eso esperamos a los compradores del Estado de México y de otros estados para que adquieran las mejores flores del país’, recalcó la productora de San Francisco Putla, en Tenango del Valle.



En el Estado de México existen 2 mil 800 hectáreas que siembran flor para esta temporada como cempasúchil, alhelí, crisantemo, rosa, gladiola, clavel, nube y terciopelo, entre otros, trabajo que es parte de la variedad de flores que se cosechan en la entidad, lo que permite que ocupe el primer lugar en producción de éstas.