Invitan trabajadores de CAEM a mantener limpios los sistemas de drenaje evitando tirar basura en canales y calles

• Destaca Cristian Delgado, integrante de la CAEM, que es una tristeza ver cómo a la gente se le hace tan sencillo dejar su basura en cualquier parte.



Toluca, Estado de México, .- Como parte del Programa permanente contra inundaciones implementado por el Gobierno del Estado de México, la Comisión del Agua estatal (CAEM) mantiene cuadrillas de trabajadores distribuidas por toda la entidad, retirando basura de los sistemas de drenaje, que van desde coladeras hasta barrancas, canales a cielo abierto y cárcamos de bombeo, entre otros.



El despliegue de personal y maquinaria da resultados, a la fecha se han retirado 3 mil 600 toneladas de basura, sin embargo el logro de los trabajadores se vuelve efímero, porque todavía hay quien considera que las coladeras, así como los cauces o los cuerpos de agua son basureros.



’Como constantemente llega flujo de agua, todo lo que encuentra el canal lo trae hacia acá, me han tocado ocasiones en que vienen animales muertos, vienen muchos residuos de basura, bolsas completas llenas de basura, pasto’, asegura Cristian Delgado, quien forma parte del equipo que retira desechos de los drenes.



Esta labor que realizan los trabajadores de la CAEM, tiene como objetivo mantener en buenas condiciones la infraestructura de drenaje, para disminuir los riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvia que está por iniciar.



Cada día se distribuyen por diversos puntos de la entidad para limpiar estructuras que durante una lluvia se vuelven estratégicas, por lo que han desazolvado 3 mil 814 fosas sépticas en 86 municipios y han limpiado 54 cárcamos.



Convencido de la importancia de su trabajo, Cristian asegura que lo realiza con la esperanza de que cada día más gente entienda lo peligroso que es tirar la basura en las calles.



’Lo que pasa por mi mente es la inconsciencia de la gente, se les hace tan sencillo dejar su basura donde quiera y pues ver una cantidad tan grande de basura en los canales sí da tristeza.



’La gente no piensa a futuro, no piensa en qué puede pasar mañana, sino simplemente pues ‘ya, tiramos la basura y ya, no va a pasar nada’. Claro que sí pasa, a lo mejor no directamente a ellos pero sí a la demás gente’.



Gracias al compromiso de los trabajadores de la CAEM, especialmente en estos momentos de contingencia sanitaria, la basura que se retira de los sistemas de drenaje permite mejorar las condiciones para transitar en forma más segura la próxima temporada de lluvia, pero también saben que su labor no termina mientras haya quien actúe en forma irresponsable con sus desechos.



’Por favor, manténganse en su casa, las personas que no necesitan salir, nosotros seguimos trabajando aquí para ustedes, para que tengan esa tranquilidad de que aquí va a estar lo más limpio que nosotros podamos, ustedes ayuden desde casa que nosotros ayudaremos desde aquí afuera’, es la invitación con que Cristian retoma su labor de retirar la basura de un cárcamo.