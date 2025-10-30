Invitan a nombrar a los nuevos lomitos héroes del escuadrón canino de rescate SUEM

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, invita a la ciudadanía a participar en la elección de los nombres de tres cachorros de raza Pastor Belga Malinois, que se integrarán al Escuadrón Canino k9 del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).



A través de las redes sociales institucionales, y hasta el 3 de noviembre, las y los mexiquenses podrán proponer nombres que reflejen la entrega, disciplina y valentía de estos futuros rescatistas, cuya misión será localizar personas desaparecidas en derrumbes o espacios abiertos.



Los tres cachorros, dos hembras y un macho, se encuentran en proceso de entrenamiento que tendrá una duración aproximada de dos años. A los seis meses podrán acompañar a sus entrenadores en misiones reales, fortaleciendo el vínculo con su guía y desarrollando habilidades como la concentración y el trabajo en equipo, explicó el paramédico y entrenador, Carlos Mazy Chávez.



Esta nueva generación de caninos reforzará la labor de Marshall y Eureka, dos experimentados integrantes del Escuadrón de Rescate Canino k9, unidad con 13 años de servicio dedicada a la búsqueda y localización de víctimas en beneficio de las y los mexiquenses.



Las propuestas de nombres pueden compartirse a través de la página oficial de Facebook de la Secretaría de Salud: https://www.facebook.com/share/1Ca6796xzq/.