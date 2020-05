iPhone 12: la sorpresa de Apple para sus clientes en sus nuevos dispositivos

Los rumores siempre se encuentran a la orden del día con respecto al siguiente iPhone. Apple presentará en noviembre toda la tecnología que tendrá su nuevo móvil. No obstante, esta podría ser el primer teléfono de Apple que prescinda de un extra que hasta el momento había sido fundamental: los auriculares EarPods. Los EarPods son los cascos con cable que desde en 2007, año en que se puso en venta por primera vez, siempre acompañaron a los smartphones de la manzana mordida. Te presentamos una serie de detalles.



La compañía que dirige Tim Cook estaría pensando en acabar con esta tradición y poner a la venta el iPhone 12 sin los auriculares. ¿El motivo de esta decisión? Los hábitos de uso de los usuarios que cada vez usan menos los auriculares con cable y se inclinan más por los AirPods, auriculares sin cable.



Es caso de que sea cierta, esta decisión de Apple traería dos posibilidades: 1) que el iPhone 12 sea más barato al no incluir los EarPods; y 2) que el iPhone 12 mantuviera el mismo precio o que fuera un poco más caro que el iPhone 11, pero que a cambio incluyera en la casa unos AirPods.



Eso sí, cabe resaltar que, estos no serían como los AirPods que se pueden comprar ahora mismo, sino que sería una versión más económica. Hace meses, se rumoreó que Apple estaba diseñando unos AirPods de bajo coste llamado AirPods Pro Lite que mantendrían el diseño original de los AirPods Pro, pero que no tendían su característica estrella: la cancelación de sonido.



A continuación te detallemos todo lo que necesitas saber sobre el iPhone 12.



Memoria RAM y capacidad de almacenamiento aumentadas

Según el analista de tecnología Ming-Chi Kuo, experto en filtraciones de Apple, tanto los dos iPhone 12 como los dos iPhone 12 Pro verán aumentada su capacidad de almacenamiento básica, que comenzará en 128 GB en ambos modelos. Por su parte, la memoria RAM se mantendría en los 4 GB en el modelo estándar, mientras que el iPhone 12 Pro ascendería hasta los 6 GB.



Cambios en el Face ID inteligente

Face ID, el sistema de reconocimiento facial de Apple, cambiará en el iPhone 12. El notch, o la ceja en la que se sitúan los sensores de esta pieza, será más pequeño. Además, Face ID dispondría de un mayor ángulo de reconocimiento para facilitar el desbloqueo cuando sus usuarios no se encuentren mirándolo de frente, como cuando el teléfono está en una mesa.



¿Más barato que el Iphone 11?

Según Jon Prosser, otro analista especializado en revelar ’secretos’ de Apple, el iPhone 12 más económico tendrá un precio de salida de 649 dólares, una cifra que en Perú vendría a ser cerca de 2.200 soles.