IPN y UAEM retiran médicos pasantes del Hospital General de Ecatepec "Josè Marìa Rodrìguez"

Ecatepec, Mèx., 9 de enero.- Médicos internos de pregrado que laboran en el Hospital General de Ecatepec "Josè Marìa Rodrìguez" informaron que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma del Estado de Mèxico (UAEM) determinaron también retirar a sus alumnos de dicho nosocomio, tras la muerte por Covid-19 del médico interno de pregrado, Jorge Alejandro Lòpez Rivas.



Ayer, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México ordenó el retiro de todos los médicos internos de pregrado del hospital. López Rivas, de 29 años, era estudiante de la carrera de médico cirujano de la institución.



En conferencia de prensa virtual, médicos internos de pregrado del hospital general de Ecatepec, dieron a conocer que actualmente son cinco los casos de sus compañeros confirmados que se encuentran infectados sintomáticos y en tratamiento, algunos con requerimiento de oxígeno; además de cuatro con sintomatologìa y sin prueba de PCR.



Destacaron que estuvieron infectados 20 médicos internos que ya se recuperaron. El total de médicos internos que hay en el hospital son 50.



En tanto, los médicos residentes señalaron que de 12 rque hay en el hospital seis se infectaron de los cuales solo dos actualmente están en cuarentena y los otros cuatro ya se recuperaron.



Relataron una serie de irregularidades al interior del hospital y denunciaron la falta de equipo de seguridad para la atención de pacientes infectados de coronavirus.



"Si bien no entramos a áreas Covid si vemos a todo tipo de pacientes y estamos realizando nuestras labores dentro de las áreas donde no debiésemos estar como el servicio de urgencias, terapia intensiva y Triage, donde son consideradas de alto riesgo y donde los médicos de pregrado no deberían estar", dijeron.



Sostuvieron que existe negligencia por parte de los directivos de personal del nosocomio y dijeron temer a represalias por sus denuncias.



"Solicitamos las no represalias, evidentemente todos tenemos miedo a ellas. Somos becarios y somos vulnerables, estamos temerosos que haya represalias de algún directivo a una instancia", apuntaron.



"Los médicos internos de pregrado no se niegan en ningún a desempeñar sus funciones solamente están exigiendo lo mínimo para salvaguardar su salud en el ejercicio de sus funciones ya que son la primera linea de defensa ante la pandemia que se presenta y a su vez son los más expuesto ante dicha situación por lo que dichas exigencias no son las que más humanamente necesarias", expresó el representante legal de los médicos internos de pregrado.



Yuriko, pareja de Jorge Alejandro, fallecido el pasado 4 de enero por Covid-19, señaló que hasta el momento ninguna autoridad de la secretaria de salud se ha comunicado con ellos para brindarles apoyo.



"Solo hemos tenido contacto con autoridades educativas de la FES Iztacala (de donde Jorge era alumnos) que nos comentaron que Jorge contaba con un seguro como estudiante y recibiríamos la asesoría para cobrar dicho seguro", dijo.



Sharon hermana de Jorge, afirmó que aunque han recibido apoyo legal de varias personas hasta el momento no han determinado si van a actuar contra los directivos del nosocomio o alguna otra institución.