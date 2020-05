Ir de lo local a lo nacional por el acuerdo nacional: Gustavo de Hoyos

Ante la constante negativa del gobierno federal para construir una ruta que lleve a un Acuerdo Nacional, con el objetivo de fortalecer la reactivación económica del país tras la crisis por la pandemia Covid-19, COPARMEX debe buscar acuerdos con los gobiernos estatales y municipales, además de focalizar la solidaridad empresarial para caminar de la mano con los trabajadores, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional del sindicato patronal en su gira virtual con los empresarios de la Ciudad de México.



Acompañado por miembros del Consejo Directivo Nacional, expresidentes nacionales y expresidentes del Centro Empresarial Ciudad de México, De Hoyos reconoció que en ese sentido la dirigencia local encabezada hoy por Jesús Padilla Zenteno ’…ha avanzado bastante (aunque) hay mucho más que hacer en todo el país’.



Padilla Zenteno expresó que, entendiendo que las circunstancias de COPARMEX CDMX tienen características muy específicas, porque aquí convergen las realidades nacionales y la evolución de la ciudad, ’hemos apostado al entendimiento entre las partes sin dejar de proponer y señalar los puntos necesarios que deben atenderse’.



De acuerdo con el empresario de la capital del país, ’se está buscando un equilibrio entre la salud y la economía de los hogares; un equilibrio entre la actividad económica y el derecho a la salud, de tal manera que todos podamos pasar esta etapa de manera no tan dolorosa’.



Porque como lo ha señalado en diferentes ocasiones, no hay mejor política social que un empleo seguro, que un empleo bien pagado, ’y parece que no nos damos cuenta de que la mejor manera de mantener el empleo es cuidar precisamente las fuentes de trabajo’.



Al respecto, el presidente nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, recordó que entendiendo que los actuales son tiempos de unidad, ’hemos hecho énfasis en que como sindicato patronal estemos ubicados, al lado, de la mano, de los trabajadores’.



Por tal motivo, COPARMEX seguirá insistiendo en Mantenernos unidos y no aceptar el mensaje de neo lucha de clases; empujar juntos y de manera responsable una reactivación de la economía, privilegiando desde luego la salud; impulsar el salario solidario como vehículo central para mantener las posiciones de trabajo y no se desboque aún más el fenómeno del desempleo como hoy desafortunadamente ya ocurre y, empujar de lo local a lo nacional el acuerdo nacional.



Para lograrlo, el sindicato empresarial ha realizado ejercicios como el Foro Juntos Saldremos Adelante con un alto contenido social en su visión.



Además, la semana pasada se realizó la activación ’Gobierno Rompe tu Alcancía’, con el propósito de hacer un llamado al gobierno federal de que le inyecte, como le han hecho otros gobiernos del mundo, recursos económicos para la preservación del empleo.



Porque pese a que no existen aún datos oficiales, se estima que se han perdido más o menos 1.3 millones de empleos, situación altamente preocupante y demoledora para la estabilidad del país.



Al realizar un mapeo de las acciones en las que está trabajando COPARMEX a nivel nacional, De Hoyos dijo que, a pesar de la deconstrucción institucional, además de trabajar en la agenda de contención, ’no podemos dejar de construir hacia adelante lo que tenemos como país’.



Y en ese rubro, observó, ’no hay duda de que tenemos que seguir avanzando en la nueva cultura salarial; no va a ser sencillo en los próximos meses dada la complejidad de la agenda económica, pero debemos mantener esta ruta para generar mejores salarios’.



Y, con todos los cuidados debido a las circunstancias, debemos seguir empujando en esa dirección y seguir adelante en la agenda para lograr una reforma integral en el tema de pensiones porque ’si se colapsa en los próximos meses y años, puede ser la chispa destructora del sistema político en su conjunto; ya hemos visto cómo algunos países como el caso de Chile, antes Grecia y otros, por la profundidad que tiene en las expectativas sociales el tema del bienestar a futuro, puede ser destructivo y puede ser altamente llamativo para movimientos anarquistas o totalitarios’.



Así, COPARMEX insistirá, junto con los demás organismos empresariales, en construir una ruta de acuerdo nacional desde otros ámbitos de acción que irán precisamente desde lo local a lo nacional, por lo que han entablado reuniones con las juntas de coordinación política de las cámaras de Senadores y Diputados, con la Conferencia del Episcopado Mexicano y otras iglesias; con los gobernadores de la CONAGO y los alcaldes de las principales ciudades del país.



’Se trata de crear un consenso nacional en la ruta de un acuerdo nacional. No son las condiciones más adecuadas, pero no hay duda que tenemos que seguir insistiendo’, aseguró De Hoyos Walther.