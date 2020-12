Iría Jorge Campos como candidato a diputado federal de partido de ultraderech

+Se declaraba priista «desde chiquito» en su época de jugador profesional



Ciudad de México (BALÓN CUADRADO).- Alguna vez considerado uno de los tres mejores porteros del mundo, Jorge Campos –54 años de edad, exjugador del Tri, Pumas y actual comentarista de TV-Azteca–, se registró en el proceso interno como aspirante a diputado federal por el Partido Encuentro Solidario (PES) –aliado de Provida organización antiaborto y satélite de Morena, en el poder–, según la columna Bajo Reserva Exprés del diario El Universal.



Aunque hay otros medios de información que lo dan como un hecho, el registro de Jorge Campos ocurrió unas horas después de que se anunció que el exjugador de ’Chivas’ de Guadalajara, Adolfo ’El Bofo’ Bautista también se sumó para participar en el proceso interno del PES con aspiraciones al mismo cargo de elección popular por Jalisco.



Jorge Campos estaría participando para ser diputado de uno de los dos distritos de Acapulco a diputado federal.



Jugó con Pumas, Cruz Azul, Atlante, Tigres y Puebla. Militó en la MLS con El Galaxy de Los Ángeles y Chicago Fire. También jugaba de centro delantero. Participó en tres Copas del Mundo: Estados Unidos, 1994, Francia, 1998 y Corea del Sur-Japón, 20202.



Declarado priista ’desde chiquito’ durante su época de jugador profesional, Campos tiene una historia familiar con ese partido. Su padre, Alvaro Campos González mejor conocido como «Ñoño Campos» fue fundador de la Liga de futbol Acapulco, y simpatizaba con el Partido Revolucionario Institucional. Incluso apoyó la candidatura de René Juárez como gobernador de Guerrero. Falleció en abril de 2013 a los 72 años, víctima de cáncer.



El PES –afín a la ideología de derecha y de la ultraderecha cristiana, aliado de Provida– es el sucesor del Partido Encuentro Social, que perdió su registro en 2018. En dicho proceso, el partido tuvo a Cuauhtémoc Blanco como candidato a la gubernatura de Morelos, la cual ganó.



El exdelantero del América, apodado El Camellito, inició su carrera política en el 2015, pero hasta el 2017 se sumó al PES.



Por otra parte, el mismo partido también contó con Adolfo Ríos, exportero de Pumas y el América, como candidato a la presidencia municipal de Querétaro en 2018. No obstante, el exarquero quedó en segundo lugar contra el PAN.



Ahora, con el ‘Bofo’ Bautista y Jorge Campos, en caso que se confirme la candidatura del exportero, Encuentro Solidario sumaría dos jugadores más para impulsarlos en su carrera política.



Apuesta por deportistas



Hace unos días, el PES lanzó la convocatoria para elegir a sus candidatos para cargos públicos, con la distinción de que abrirían todas las candidaturas a los ciudadanos que quieran sumarse a su proyecto.



’Tenemos un giro muy importante como organización política. Estamos presentando una convocatoria para abrir las candidaturas a todos los mexicanos a cargos públicos’, declaró Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional del PES e integrante de la Luz del Mundo.



Flores Cervantes explicó que uno de los objetivos del PES en esta nueva etapa es dar prioridad a los ciudadanos más que a los políticos.



El dirigente convocó, a los ciudadanos y en especial al sector salud, a personas Provida, protectores de animales, medioambientalistas, deportistas, estudiantes, empresarios y personas con discapacidad, sumarse al proyecto y registrase en su plataforma.



’No ha acabado la tradición política en nuestro país. Por ello hacemos el llamado a las candidaturas y a que se sumen a un proyecto de ciudadanos y menos políticos’, argumentó Flores Cervantes.



La convocatoria estará abierta del 18 de diciembre al 31 de enero en el sitio web del PES, donde viene especificada la documentación e instrucciones a seguir en el proceso de selección.



Además, adelantó que en las elecciones de 2021 irán solos y no en coalición, ya que desean una identidad propia en el nuevo proceso democrático.



En este sentido, Flores aseguró que por lo menos ya tienen aseguradas dos candidaturas a gobernador: en Baja California, con Donaí Carreón, quien fungió como procurador en la entidad y con Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas para contender por Michoacán.