irman convenio DIF Ixtapaluca y Universidad Politécnica de Chimalhuacán

IXTAPALUCA, MÉX. -El Sistema Municipal DIF y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán (UPCHI) firmaron un convenio de colaboración para que las y los alumnos de la licenciatura en Terapia Física de esa institución educativa puedan realizar su servicio social en el DIF y pongan en práctica sus conocimientos.



El rector del UPCHI, César Alvarado Ramírez, dijo que la firma de convenio abre la posibilidad a que estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Logística y Transporte, así como Sistemas Computacionales puedan apoyar en otras áreas del Ayuntamiento y responde a las inquietudes y necesidades de alumnos y alumnas que asisten a la UPCHI desde Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.



La presidenta del DIF Municipal, Yéssica Saraí González Figueroa, manifestó que la educación debe ser una cuestión de justicia social, no gerencial o empresarial. Las familias, dijo, quieren que sus hijos estudien, pero lamentablemente las cifras de pobreza aumentan y el nuevo ciclo escolar se vislumbra con mucha incertidumbre. Se requieren jóvenes e instituciones que colaboren recíprocamente.



Ante las circunstancias complejas por las que atravesamos, agregó, no podemos detener el desarrollo de los profesionistas de México, ’en el Sistema DIF los recibimos con los brazos abiertos para que puedan desarrollarse, adquieran experiencia y ejerzan su profesión en las diferentes áreas con las que cuenta el DIF’.



En Ixtapaluca, indicó, hay 37 mil adultos mayores que requieren terapeutas físicos. El municipio, cuenta con un Centro Recreativo del Adulto Mayor, un Centro de Rehabilitación, 22 Centros de Desarrollo Comunitario y 18 casas del adulto mayor, y aunque por la pandemia, el Centro Recreativo del Adulto Mayor no está funcionando, pueden realizarse actividades desde casa.



El secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, en representación de la alcaldesa Maricela Serrano, dijo que la firma de este convenio se hace con el afán de que los jóvenes que se preparan en las universidades tengan la posibilidad de poder ayudar a la sociedad y que los conceptos académicos los puedan aplicar en diferentes áreas de la vida ordinaria.



La triste realidad de los estudiantes mexicanos es que no se cuenta con una verdadera política educativa que ofrezca alternativas, sin embargo, instituciones como la UPCHI, en Chimalhuacán y el Centro Universitario Tlacaélel (CUT) en Ixtapaluca son muestra de que se puede avanzar cuando existe una forma diferente de enfrentar los problemas.