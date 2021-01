Irrefrenables, contagios masivos por Covid 19 en futbol mexicano

+Contra el club Juárez pasa del sábado 23 de enero al 3 de febrero



+ Monterrey niega negligencia, que enfrentó a Las Águilas con jugadores contaminados



+El técnico argentino Rubén Omar Romano sugiere a la Federación Mexicana de Futbol tomar medidas ’más severas’



+Reduce la Liga Mx de 15 a 10 días periodo de pruebas PCR



Ciudad de México, (BALÓN CUADARDO).- Mientras la Liga Mx reduce de 15 a 10 días periodo de pruebas PCR, voces que exigen ’medidas más severas’ y luego de la polémica por los 19 casos positivos de Covid-19 que reportó hace unos días el Monterrey, el club América reveló ayer que seis elementos del plantel contrajeron el virus tras el partido del pasado sábado ante Rayados.



En un comunicado conjunto, la Liga Mx y la escuadra capitalina dieron a conocer que después de las pruebas realizadas al primer equipo luego de dicho encuentro, se detectó que tres jugadores, un integrante del cuerpo técnico y dos del staff resultaron positivos a Covid-19, por lo que ya se encuentran en aislamiento y bajo observación del cuerpo médico y neumólogos privados.



De acuerdo con cálculos extraoficiales se estima en cerca de 300 los casos de contaminados en el balompié nacional por este flagelo, nombres, mujeres, entrenadores, directivos y árbitros. México es uno de los países más letales por coronavirus en el mundo. Ayer rebasó la cifra de 146 mil decesos.



Según diversos medios, los futbolistas infectados serían Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, mientras el integrante del cuerpo técnico corresponde a Lucas Nardi.



Tras el anuncio, Ochoa publicó un mensaje en sus redes sociales donde aceptó que padece el virus.



’Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás’, escribió el arquero, quien además hizo un llamado a la población para que devuelvan los tanques de oxígeno que ya no utilizan.



Asimismo, se informó que el partido de la jornada tres del torneo Guardianes 2021 entre el América y el FC Juárez, el cual se disputaría este sábado 23 de enero, fue reprogramado para el 3 de febrero.



El pasado miércoles, el club América acusó de negligencia al Monterrey al asegurar que la escuadra regiomontana sabía de los casos de infección desde un día antes del encuentro entre ambos equipos y, aun así, no tomaron las medidas necesarias para prevenir más contagios.



Al respecto, Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados, negó que el conjunto albiazul haya estado enterado de que había elementos contagiados en el juego ante el América, y precisó que su equipo siempre cumple con los protocolos establecidos por la Liga Mx y las autoridades sanitarias del país.



’Monterrey es un club que no puede estar metido en este tipo de rumores, no es lo que somos, somos un equipo que intenta poner el ejemplo’, argumentó.



Es imposible, reflexionó, ’pensar que nosotros sacamos una ventaja el sábado. Seguimos los protocolos en tiempo y forma y tenemos una situación extrema en contagios, también en Sub-20 y Sub-17, y esperemos pasen en casa sin problemas de salud. Nadie está exento, es la situación que estamos pasando.’



Y puntualizó, ayer, en entrevista con RG La Deportiva:



’Debemos reforzar las medidas y estar con mucho cuidado, está en la peor etapa.’



Por su parte, el entrenador Rubén Omar Romano consideró que Rayados no actuó de forma irresponsable, pues Duilio Davino ya explicó claramente que cumplieron al pie de la letra con los protocolos sanitarios



Y desestimó que lo hayan hecho de ’forma deliberada’.



Sugirió:



’No sé qué habrá pasado, pero este problema del virus es muy complicado. Después de esta situación se deben revisar las medidas y mejorar algunas cosas.’



Estimó que, para evitar este tipo de situaciones, lo ideal sería que las pruebas de detección de Covid-19 ’se realizaran dos días antes de cada partido para estar mucho más certeros en los diagnósticos.



También sería importante, enfatizó, ’que ningún equipo abriera al público sus estadios, más allá de que en algunas localidades lo permite el semáforo epidemiológico.’



En ese sentido, opinó que la Liga Mx ’tendría que tomar medidas más severas. Hay que ser mucho más responsables y estar más atentos a esta epidemia que ha golpeado a todo el mundo.



Por último, consideró que el América también debería aplazar el juego de la fecha 4 (ante Santos Laguna), pues se supone que cuando uno contrae la enfermedad debe estar aislado al menos 15 días.



Reunión Urgente



Ante el brote de coronavirus en el club Monterrey con 19 contagiados, la Liga Mx convocó a una reunión emergente con los directivos de los planteles donde se acordó reducir el lapso en el que se realizan las pruebas de detección, así como reforzar el protocolo sanitario para prevenir más casos de infección.



Se reducirá de 15 a 10 días el periodo de pruebas PCR para ampliar la visibilidad de los clubes ante posibles contagios, además de integrar una prueba de anticuerpos IGG para tener registro de las personas que ya tuvieron Covid-19, informó.



Señaló que se determinó ese lapso para realizar las pruebas con base en recomendaciones médicas. De acuerdo con especialistas, el periodo de incubación del Covid-19 es de dos a siete días, por lo que la detección de la enfermedad puede no ser inmediata. De tal manera, un futbolista pudiera dar negativo, jugar su partido, mientras se encuentra desarrollando la enfermedad.



Mikel Arriola, presidente de la Liga, convocó la tarde del miércoles a una reunión urgente con los directivos de los clubes a quienes pidió un mayor compromiso en las medidas sanitarias.



Arriola llamó a vigilar los síntomas de manera detallada, a cuidar el traslado, los hoteles de concentración, así como mantener la sana distancia durante los diferentes viajes.



Semanas críticas



Asimismo, pidió no bajar la guardia y reforzar cuidados en las siguientes seis semanas, las cuales son críticas en cuanto a la evolución de la pandemia a escala nacional.



El infectólogo Alejando Macías, ex comisionado nacional para la atención de la influenza, aseveró que la Liga Mx tiene que afinar su protocolo para evitar nuevos brotes.



Consideró que las pruebas rápidas de antígeno deben realizarse con mayor frecuencia, lo recomendable sería hacerlas cada 48 o 72 horas y las que den positivo, se confirman con PCR.



Indicó que para ahorrar gastos de detección lo más apropiado es tener un registro de quiénes ya dieron positivo, al apuntar que es poco común casos de reinfección en poco tiempo, aunque puede haber falsos positivos.



Destacó que, si bien los deportistas suelen tener una mejor condición física, deben ser conscientes de las medidas sanitarias por el entorno social en el que viven.



(Con información del diario La Jornada)