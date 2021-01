Irregularidades en 15 programas sociales de Edomex, reflejan auditorías

Toluca, Méx., a 25 de enero de 2021. De acuerdo con reportes preliminares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), auditorías realizadas a la cuenta pública 2019 del gobierno estatal reflejan diversas irregularidades financieras, principalmente en 15 programas sociales.



Durante la sesión de la comisión legislativa de Vigilancia del OSFEM, se reportó que de los trabajos de auditoría que ha realizado el Órgano Superior, se determinaron hallazgos significativos en dependencias estatales, sin embargo, no han concluido los procedimientos porque no han tenido audiencias con los respectivos entes, debido a la suspensión de plazos jurídicos por la pandemia.



’En auditorías practicadas a la Secretaría de Finanzas y a los 15 programas sociales del Gobierno Estado de México, entre otras entidades fiscalizables, se determinaron hallazgos significativos, quedando suspendidas las reuniones para la entrega de resultados preliminares y finales con las entidades fiscalizadas’, detalla el reporte del órgano de fiscalización leído durante la comisión legislativa.



El presidente de la comisión, Tanech Sánchez Ángeles, sostuvo que los diputados acordaron ampliar el plazo para que el OSFEM entregue a la Legislatura local el informe de resultados de fiscalización de las cuentas públicas de 2019, ya que el plazo para la entrega es el 30 de enero.



’Bajo ese contexto, el OSFEM notificará a los entes fiscalizables, de hallazgos cuando se reanuden actividades administrativas que hoy se encuentran suspendidas por la contingencia actual’, precisó el diputado de Morena.



En su intervención la auditora superior, Miroslava Carrillo explicó que han realizado las auditorías pero no han podido notificar a las entiades sede los hallazgos, y reiteró su compromiso para fiscalizar las cuentas públicas, pues en años anteriores, de 119 auditorías programadas, no se concluyó ni el 50 por ciento.



’No vamos a cometer los errores de antaño, tenemos la oportunidad inigualable de corregirlos, tengan la confianza que el trabajo por parte del órgano está terminado, y solo ser un tanto tolerantes con la situación que estamos viviendo para que las entidades fiscalizadas tengan sus hallazgos en mano’, apuntó la titular del OSFEM.



Los integrantes de la comisión votaron por unanimidad ampliar el plazo para que el OSFEM presente el informe de resultados de la Fiscalización de cuentas públicas del Gobierno del Estado y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2019.