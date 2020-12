Irresponsable manejo de la pandemia

Covid-19, dolor de huérfanos y viudas

• 3 años de AMLO, claroscuros ideológicos

• ADN40 óptima oferta informativa en TV



Todo el mal que puede desplegarse en el mundo se esconde en un nido de traidores.

Francesco Petrarca (1304-1374) Poeta italiano.





Pese al rostro que quieren presentar las autoridades sanitarias del país, lo cierto es que están apanicados. No saben cómo reaccionar ante el terrible crecimiento del número de contagios y muertos. No pueden contener lo que en realidad ocurre, pese a que el Covid19, se convirtió en parte del paisaje.

Es triste lo que se vive en México, como una de las naciones con mayor índice de mortalidad en el mundo y de contagios. Claro, sin contar la brutal crisis económica que azota a toda la población, pero que daña severamente a los que menos tienen.

Este es el resultado de una política sanitaria sin la pulcritud científica y con fines electorales, que se revierte día a día contra toda la estructura gubernamental. El juicio de la historia no pondrá en el banquillo de los acusados al titular de Salud, Jorge Alcocer y a su subsecretario y responsable de la política contra la pandemia, Hugo López. Será toda la estructura gubernamental; incluido el Presidente López Obrador.

El costo político es incalculable y no hay forma de revertirlo. Hugo López no tomó medidas desde el inicio de la pandemia. Todo, por evitar un disgusto de su jefe máximo, el Presidente López Obrador, como lo hemos dicho hasta el cansancio.

Ha llegado a alarmar al mundo. Tedros Adhanom, director de la OMS, afirmó que México se encuentra en ’una mala situación de cara la pandemia de COVID-19″, estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre. ’Que se lo tome en serio’, acotó.

Severa declaración, pero cierto. La trivialidad de Hugo López, su ’científico’ de cabecera, es criminal, absurda y terriblemente ignorante. Eso provoca cientos de muerte.

No renuncia, ni por dignidad. La historia les pasará la factura y al primero que castigara, quia en los tribunales, será a Hugo López.

PODEROSOS CABALLEROS

2 AÑOS DE AMLO

Hoy cumple dos años en la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador. El saldo en materia económica, es infausta, ya que los dados que se vienen arrastrando desde antes de la crisis pandémica, hablan de una severa pérdida en los sectores productivos. En Salud, como mencione antes, un desastre; en política, todo para asegurarse el futuro electoral; en lo social, un pueblo dividido. Un gobierno que se ha enfrascado en usar la ideología como arma electoral, abandonando el resto de sus obligaciones.

ADN40

ADN40, es la mejor oferta de televisión informativa, de análisis y opinión para todo el país; es el único con cubertura nacional. De acuerdo a Nielsen IBOPE México, los índices de mediación de audiencia, durante este año 84 millones de mexicanos y 9 de cada 10 hogares se han informado a través de ADN40. Irrumpió con éxito en la televisión abierta con sus programas informativos, por lo que una de cada 5 personas, cada día, en total 6.9 millones de personas y 4.8 millones de hogares sintonizan los diversos programas de este canal.

RIQUELME

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se presentó ante el Congreso del Estado y rindió su 3er Informe de Gobierno, donde reconoció que la pandemia del Covid-19, ha sido la crisis más grande que ha enfrentado la entidad e hizo un reconocimiento al heroísmo y valentía y capacidad, con la que el personal médico del estado ha enfrentado esta crisis.

Obtuvo acuerdos con todos los sectores coahuilenses, en especial la IP, para que la economía no se paralice y sobre todo proteger los empleos. Al hablar de la Alianza Federalista, afirmó que México no puede avanzar sin coordinación ni equidad y que hoy diez estados de la Republica, incluyendo el nuestro, sufren de un trato injusto de la Federación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

HOLCIM

Holcim, LIDERADO POR Jan Jenisch, se unió a la iniciativa Science Based Targets ’Ambición empresarial por 1.5°C’; la primera empresa global de materiales de construcción en firmar el compromiso con objetivos intermedios para 2030, validados por SBTi. Este compromiso se basa en el liderazgo de Holcim en la construcción ecológica con soluciones de vanguardia. Adoptan con el SBTi, un enfoque científico riguroso, para dar forma a nuestra hoja de ruta cero neto, y reducir sustancialmente su huella de CO2.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected]