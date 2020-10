IRZA: 28 años informando a Guerrero

El pasado 6 de octubre, personalidades de la clase política, del gremio periodístico y dirigentes de organizaciones sociales se sumaron a la ola de felicitaciones por los 28 años de vida de la Agencia de Noticias IRZA.

A diferencia de años anteriores, no hubo festejo. Jaime Israel Irra Zamora, su director general, y el equipo de reporteros trabajaron normalmente ese día. Y es entendible: la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) lo impidió.

En los años 90s y después de haber fungido como director de los periódicos Pueblo y Palabra, Jaime Irra Carceda invita a Gustavo Salazar Adame para fundar la primera agencia de noticias en la provincia de este país.

Inicialmente, a la empresa informativa se le denominó IRSA, una composición originada en los apellidos Irra y Salazar.

La calidad de la información le permitieron a la naciente agencia de noticias a fortalecerse. De entrada, algunos periódicos de Chilpancingo aceptaron sus servicios informativos.

Meses después, don Gustavo Salazar decide retirarse porque debía atender el periódico Pueblo, por lo que don Jaime Irra Carceda introdujo un cambio en la sociedad editora al cambiar las siglas IRSA a IRZA.

¿Y por qué IRZA?

Porque IRZA quiere decir Irra-Zamora, los apellidos de sus hijos Jaime Israel, Nadia y Galia.

En 1995, IRZA multiplicó sus servicios informativos y se extendió al puerto de Acapulco, introduciendo en el servicio, publicidad y relaciones públicas.

Cabe destacar que Angel Irra Carceda ha sido parte fundamental en la consolidación de IRZA como agencia de noticias y que, por cierto, funge actualmente como su Director Editorial.

Desde su fundación en aquel otoño de 1992, decenas de reporteros han pasado por ahí; como son los casos de Cecilia Montalbán Astudillo, Marcia Rosalina Cueto Hernández, Baltazar Jiménez Rosales, Pablo Martín Obregón Tejeda (qepd), Noé Blancas Blancas, Noé Mondragón Norato, Marcial Campuzano Cabañas, Hugo Pacheco León, Federico Sariñana Valdez, Jaime García Moreno, Emilio Cárdenas García, entre otros.

En 2005 se dio un relevo generacional en la empresa informativa. Don Jaime Irra Carceda le cedió la batuta a Jaime Israel Irra Zamora, quien egresó de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Desde entonces, el nuevo director general le imprimió su sello a la Agencia de Noticias IRZA.

La constante y lo que hace distinto a IRZA, lo mismo en Facebook, Twitter, o en YouTube, es su compromiso con la libertad de expresión e informar con veracidad y objetividad a la sociedad.

Han sido 28 años de intensa labor informativa. Lo cual se le reconoce, ya que no ha sido nada sencillo, mucho menos en un país en donde ejercer periodismo resulta sumamente riesgoso. Y lo es más en un estado como Guerrero, en donde se han registrado –en las últimas dos décadas– agresiones y asesinatos de comunicadores.

En lo particular, agradezco a Jaime Israel Irra Zamora por permitirme colaborar desde hace diez años en IRZA.

Asimismo, manifiesto mi reconocimiento a Jaime y Angel Irra Carceda, por su paciencia en la Sala de Redacción y por contribuir en el quehacer periodístico de Guerrero.

