Isidro Pedraza Chávez

Con rumbo inteligente para un mejor Pachuca





Con 61 años de edad y la suficiente experiencia para tomar las riendas de Pachuca la Bella Airosa, originario de Jacala Hidalgo, en una breve platica Pedraza Chávez nos da a conocer la forma de cómo está cautivando a la ciudadanía. tomando en cuenta que la gente necesita ser escuchada y atendida, en muchas ocasiones, algunos políticos van y dan a conocer sus ideas, pero realmente no los escuchan, no están prestando atención a sus necesidades y peor aún, ignoran la magnitud de las carencias de sus habitantes.



Durante la trayectoria de su vida. se ha conducido con respeto, ya que fue educado desde el seno familiar, ’aprendí a respetar a los demás, así como sus cosas, he aprendido que se puede estar muy tranquilo, si siempre te conduces con honestidad y solamente con disciplina se pueden lograr los propósitos y metas, aunado siempre a hablar claro, ser francos y directos sin hipocresía, ser empático con la gente’, la solidaridad para él, es un principio que aprendió por qué lo practicaba de manera empírica, dejando un gran sentido de bienestar, sin duda alguna estos grandes valores son parte fundamental de su ser.



Felizmente casado y con 3 hijos, uno de sus objetivos primordiales es dejar un mejor país para ellos y todos los ciudadanos, que mejor oportunidad que sea dejando huella en nuestro bellísimo municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.



Nos cuenta algunas de sus propuestas de campaña, que son muy importantes para él:

Cabildo abierto

Procuraduría social

Contraloría social

Modificar el concepto de seguridad pública y crear el consejo municipal de seguridad pública

Consejo municipal del deporte

Activar la economía de Pachuca a través del turismo, deporte y cultura



Nos refiere que en sus recorridos ha notado a la ciudadanía desencantada con sus gobernantes, ya que mantienen un cuestionamiento por el abandono, reclamo y falta de credibilidad, pero también, va a participar en el proceso y a castigar con su voto a quienes han sido malos gobiernos y malas administraciones, por lo que ahora viven el peor rezago, la desatención y el desinterés en éste periodo de pandemia.



Para finalizar nos indicó que él fue fundador, que hubo una convergencia política después del 88 y fue una motivación para formar el partido más fuerte de izquierda en México el PRD.