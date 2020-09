Israel Felix dará mejores oportunidades de desarrollo para Mineral de la Reforma Hidalgo

ISRAEL FELIX DARÁ MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO; BENEFICIARÁ A ESTUDIANTES DE MINERAL DE LA REFORMA CON COMPUTADORA E INTERNET.



Como parte de su compromiso con la formación para el éxito de niñas, niños y jóvenes, el candidato a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, Israel Felix, en su visita a los fraccionamientos La Reforma y San Cristóbal, se comprometió con los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato para entregarles una computadora con acceso a internet y así, tengan las mismas oportunidades que otros tienen.



Aunque reconoció que se trata de gran un reto que requiere además de voluntad, una planeación; el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que estas acciones permitirán cerrar la brecha digital y dotar a los estudiantes mineralenses de mejores oportunidades de desarrollo.

"Vamos a hacer las cosas reales, las becas no están siendo eficaces, debemos favorecer una formación integral, moderna, que les brinde ventajas competitivas en la vida y en su momento en la actividad económica, nuestros hijos no deben de recibir migajas de las autoridades y vamos a redireccionar el recurso” enfatizó Israel Félix.



El aspirante del Tricolor recalcó “tenemos claro y fijado nuestro objetivo, vamos a ordenar el presupuesto, debe estar orientado a atender los compromisos enfocados en las necesidades de la familia, desde que tome posesión, todas y todos los habitantes de Mineral de la Reforma seremos una gran familia y como todo buen padre, estaré al pendiente que esas computadoras sean bien aprovechadas; actualmente tenemos estudiantes que no se pueden conectar para asistir de manera virtual a sus clases por falta de un equipo o de internet, eso, para la familia de Mineral de la Reforma, dejará de ser así”.