ISRAEL FELIX UTILIZARÁ HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS, PARA IMPEDIR QUE LAS DROGAS LLEGUEN A LOS ADOLESCENTES.



• Rescatará espacios públicos, para mantener la sana convivencia.



’Por un rumbo certero, de acciones contundentes, hay problemas como el de la inseguridad en Mineral de la Reforma que debemos resolver de manera inmediata, ya no hay tiempo y debemos hacerlo utilizando también las herramientas tecnológicas, pero con un grado de alta especialidad’ subrayó Israel Félix, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal.



Para evitar que más niñas, niños y jóvenes sean abordados por la delincuencia organizada; se realizarán acciones preventivas, impulsar el deporte y la cultura, apoyar la educación y además se van a detectar a quienes sirven a esos grupos delincuenciales para actuar con la fuerza de la ley, aseveró el aspirante priista.

“No vamos a ceder espacios a la delincuencia, se van a enfrentar al trabajo coordinado entre sociedad y autoridades; usaremos la tecnología, los elementos de seguridad tendrán mucho trabajo con nosotros y estaremos pendientes de ellos” enfatizó el aspirante del Tricolor.

Israel Félix puntualizó “hay candidatos que no conocen el territorio, no conocen las necesidades de las personas, no es lo mismo que venga una empresa y te diga, estas son las necesidades de tu municipio y que se vayan como merolicos sobre temas que realmente desconocen de fondo en cada una de las colonias”.

Añadió que hay quienes buscan el apoyo sin conocer a los habitantes del municipio y haciendo eco a vecinos que manifiestan su molestia por estos “acercamientos repentinos” señaló “les soy sincero, a lo mejor ellos conocen todo el municipio porque así lo han dicho ¿no?, conocemos todo el municipio, todas las necesidades, todas las colonias y todas las comunidades, pues yo creo que son robots o máquinas pues en mi caso, vamos algunos lugares y nos enfrentamos que a pesar que ya lo habías visitado con anterioridad, siempre hay situaciones nuevas y es por ello que propongo hacer estas audiencias públicas ciudadanas, dos veces por semana, martes y jueves de todas las semanas, de diez de la mañana a las cinco de la tarde, para resolver la realidad de todas las colonias, de un gran número de personas, que no sean nada mas unos cuantos, que sea un colectivo mas sustancioso, donde podamos recoger todas esas necesidades y darles puntual solución, sin rodeos, siempre con la verdad”.