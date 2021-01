Ixtapaluca cuenta con centro de llenado gratuito para tanques de oxígeno: Maricela Serrano

IXTAPALUCA, MÉX. -La presidenta municipal se puso en marcha el centro de llenado gratuito para tanques de oxígeno en la Red de Atención Integral RAI-COVID, ubicada en la estación central de Bomberos Tlapacoya, por parte de la alcaldesa Maricela Serrano, quien también inauguró la ampliación y rehabilitación de la segunda etapa de dicha estación.



La alcaldesa destacó que ante la escasez de tanques de oxígeno que requieren los pacientes COVID 19, el Ayuntamiento se dio a la tarea de adquirir tanques y generadores y además logró obtener el contrato con una empresa que surtirá el oxígeno a quienes ya cuenten con su tanque. Los gastos de este centro de llenado, dijo, serán absorbidos por el Ayuntamiento.



’Estamos comprometidos con la salud de la población ixtapaluquense, y durante esta pandemia haremos todos los esfuerzos para hacer frente a esta pandemia porque sabemos la desesperación de los enfermos ante una situación de contagio’, afirmó Serrano Hernández.



Adelantó que se instalará otro centro en el conjunto habitacional San Buenaventura, donde hay más contagios, con la posibilidad de habilitar otros más a fin de eficientar la ayuda a las familias que tengan un paciente con COVID-19.



La también doctora Honoris Causa señaló que darles mejores instalaciones y equipo a quien brinda el apoyo a la ciudadana es una inversión que vale la pena. Con la ampliación de esta estación de bomberos, dijo, valoramos el trabajo que realizan nuestros compañeros de Protección Civil, de Salud, Servicios Públicos y Seguridad Pública, quienes además de velar por la seguridad de los ixtapaluquenses atienden las llamadas de emergencia por COVID 19.



No obstante, señaló el problema de la saturación de los hospitales que el municipio no puedo resolver, porque el sector salud está centralizado por la federación y el estado, comentó, esta administración ha hecho todo lo humanamente posible para auxiliar a los enfermos de COVID 19, por ello desarrollamos la Red de Atención Integral RAI-COVI-19 para concentrar en un solo lugar la atención de paramédicos, ambulancias, pruebas rápidas, medicamentos y sanitización de viviendas.



Juan Serrano Remigio, coordinador de Protección Civil y Bomberos, manifestó que la rehabilitación de esta estación central fue una promesa de la alcaldesa y la realidad, dijo, es que la promesa se cumplió y por mucho, ya que este edificio cumple con todas las necesidades para que las y los elementos puedan realizar sus funciones en condiciones dignas y cómodas.



Elizabeth, quien es familiar de un paciente COVID, agradeció a Protección Civil y Bomberos por haberle brindado la atención y a la presidenta municipal el que haya dotado de recursos a la corporación para los tanques de oxígeno, ya que, sin ellos, dijo, su familiar no hubiera podido salir adelante. Hoy su familiar se encuentra en recuperación gracias al apoyo incondicional que le brindaron.



La ampliación y rehabilitación de la estación de bomberos se realizó en dos etapas con una inversión de más de cuatro millones de pesos. En la planta baja, fue remodelada una cabina de radio, dos oficinas, una enfermería. En la planta alta se ampliaron los dormitorios de hombres, se construyeron dos oficinas y una terraza.