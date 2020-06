Ixtapaluca enfrenta sin apoyo federal y estatal la pandemia por Covid

IXTAPALUCA, MÉX. -El gobierno estatal tiene adeudos de participaciones y el federal no ha aportado para alguna de las necesidades que se tienen



’Ixtapaluca se enfrenta solo y con recursos propios a la pandemia del coronavirus y sus consecuencias colaterales. Pues a la fecha no se ha recibido recurso federal o estatal que permita hacer frente a las demandas económicas y sociales acentuadas, por el contrario, las partidas ordinarias se han retrasado y disminuido’.



Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, durante la Sexagésimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada video conferencia, en la que se dio un informe sobre las acciones y medidas que el Ayuntamiento ha llevado a cabo para hacer frente al Covid 19.



Durante la sesión, la alcaldesa Maricela Serrano Hernández pidió a las y los regidores su apoyo para insistir en la gestión ante las autoridades federales y estatales destinen recurso, pues el gobierno estatal aún tiene un adeudo con el municipio, y el federal no canalizó ningún apoyo, a pesar de que en algunos municipios a lo que denominó del ’bienestar’ ya se les han comenzado a realizar entregas.



Serrano Hernández dijo que informará al Cabildo de los ingresos y egresos utilizados de enero a la fecha; aclaró que las participaciones estatales han disminuido y el de las contribuciones de la ciudadanía también, debido a la difícil situación económica que padecen las familias.



Entre las acciones y medidas detalladas para hacer frente al Covid 19 se informó que el Ayuntamiento realizó en un primer bloque 235 pruebas con laboratorios privados y 33 más en una segunda etapa.



El Ayuntamiento ha realizado 55 traslados de pacientes a diferentes nosocomios, 472 valoraciones médicas y entregado hasta hoy 24 mil 500 paquetes alimentarios con apoyo de la policía municipal, así como 30 mil cubrebocas en bases de transporte público, tianguis y mercados por parte de trabajadores de la administración pública municipal.



También se continúa con la sanitización en el transporte público, bases, domicilios particulares, mercados, iglesias, edificios públicos, plazas y bancos, lecherías, tianguis, puentes peatonales, tiendas, centros de salud, gasolineras, oficinas y puestos de auxilio.



La presidenta municipal invitó a seguir las medidas sanitarias y evitar salir de casa en lo posible, ya que el municipio continúa en semáforo rojo y aún no se sabe cuándo se llegará al pico de la pandemia y al momento de recuperación.