Ixtapaluca y Chimalhuacán denuncian en Al Jazeera cifras falsas en el número de contagios y muertes por Covid-19

CHIMALHUACAN, MÉX. -Los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, del Estado de México, captaron la atención del canal de televisión Internacional aljazeera.com, al denunciar que el número de contagios y muertes por Covid-19 en sus municipios no están reflejados en las cifras que manejan el gobierno del Estado de México y el gobierno de la República.



Al Jazeera, es un canal árabe, por satélite, con sede en Qatar, el cual fue fundado en 1996 y actualmente se estima que tiene 35 millones de espectadores. Al Jazeera se ha destacado por su cobertura de la guerra estadounidense contra Afganistán y por ser ’una voz independiente que ha conquistado a sus televidentes por sus programas de debate y análisis en los que se discuten y comentan temas hasta entonces tabú en el Medio Oriente, como la corrupción oficial, la libertad de expresión, la poligamia, los vínculos del Islam con el Estado y los derechos de la mujer, entre muchos otros.’ Según registró en 2002 la prestigiada revista Letras Libres.



Ahora, en medio de la pandemia por Covid-19, envío a sus reporteros a Chimalhuacán e Ixtapaluca, municipios del Oriente mexiquense.



Atraídos por las denuncias públicas que los alcaldes de esos municipios mexiquenses hicieran en el diario nacional La Prensa del 4 y 6 de mayo, por la falta de apoyos e insumos hospitalarios para proteger al personal médico de hospitales ubicados en Ixtapaluca y Chimalhuacán, y porque ni el gobierno federal ni el estatal están presentando datos reales de las víctimas de Covid-19, los reporteros de ese medio árabe se trasladaron a Chimalhuacán e Ixtapaluca en donde entrevistaron a sendos presidentes municipales, Jesús Tolentino Román Bojórquez y Maricela Serrano Hernández.



Román Bojórquez, alcalde de Chimalhuacán, denunció que ’las cifras oficiales distan mucho de lo que realmente ocurre en el municipio’, toda vez que los datos reales que él registra ’están por arriba’ de lo que reporta el subdirector de Salud Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.



Al respecto, Román Bojórquez señaló que las cifras gubernamentales solo contaban 24 fallecidos en Chimalhuacán, cuando la cifra real era, en ese momento de 87 personas que habían perdido la vida.



Por su parte, Maricela Serrano, alcaldesa de Ixtapaluca, denunció que en las cifras oficiales solo aparecía que 16 personas habían perdido la vida en ese territorio, pero que en realidad habían sido 54.



Al Jazeera también informó que el gobierno mexicano oculta cifras sobre las víctimas de Covid-29 y que eso se puede ver en el número de cuerpos que diariamente son cremados y en el número de los que están llegando a los panteones, lo cual se ha incrementado al triple o al cuádruple. En una entrevista a trabajadores de un crematorio, los reporteros registran que éstos están cremando entre 15 y 20 cuerpos al día de gente que murió por Covid-19, cuando antes solo cremaban uno o dos cuerpos diariamente. Incluso, un crematorio de Iztapalapa la delegación más contaminada de la Ciudad de México, aseguró que ya están saturados, al grado de que no alcanzan a cremar todos los cuerpos que les llegan en un día y, para hacerlo, tienen que esperar hasta el siguiente.



Los alcaldes de Ixtapaluca y Chimalhuacán sostuvieron que sus cifras están apegadas a la verdad porque diariamente se reúnen con sendos comités de Salud Municipal en donde revisan tanto la situación de los hospitales asentados en su territorio como las actas de defunciones que presenta el Registro Civil municipal.



Desde los primeros días de marzo del presente año, los mencionados presidentes municipales, hicieron del conocimiento al secretario de Salud, Gabriel J. O´Shea Cuevas, la necesidad de dotar de material médico, insumos, medicamentos, 50 respiradores y de ampliar el hospital general de 90 a 120 camas para la atención de los pacientes de COVID-19 en el Hospital General de Chimalhuacán ’90 camas’, así como de insumos médicos al de San Agustín y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.



Asimismo, ambos mandatarios municipales solicitaron, tanto a las autoridades federales como a las estatales, les proporcionaran insumos y pruebas de detección de COVID-19, para evitar más contagios y salvaguardar a las familias humildes que habitan en estos municipios del Oriente mexiquense, territorios altamente contagiados por este mortal virus, pero que a la fecha no han recibido respuesta ni de las autoridades federales ni de las estatales.



Ante la falta de apoyo de los niveles federal y estatal, ambos ayuntamientos presididos por militantes del Movimiento Antorchista Nacional, destinaron recursos propios para la compra de material médico e insumos como: batas quirúrgicas, botas, cubrebocas, goggles, caretas, overoles tipo TYVER, entre otros materiales para la protección de médicos y enfermeras, a bien de mejorar la atención de los pacientes.