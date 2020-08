J Balvin revela que se está recuperando de COVID-19

J Balvin se recupera del COVID-19, una enfermedad que le ’ha dado muy duro’ y por la que envió un mensaje de alerta a los que dudan de la existencia del virus.



En un mensaje grabado desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín, el artista dijo que ha pasado por ’días difíciles’ y ’muy complicados’, subrayó que la pandemia ’no es un chiste, ni cuentos mediáticos’ e hizo un llamado a que los jóvenes se cuiden del coronavirus.



’Uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro. Así que envío un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud y a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso ’, aseveró.



Balvin hizo presencia de esta manera en la ceremonia de los Premios Juventud al recibir su segundo reconocimiento de la noche.



El artista fue reconocido por el mensaje del video musical de su canción ‘Rojo‘, que cuenta la historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.



Con su anuncio, Balvin se suma a la creciente lista de artistas latinos que han padecido de COVID-19, en la que también están su compatriota Karol G y Prince Royce. Además de Antonio Banderas, Camila Sodi, entre otros.











Con información de EFE y López-Dóriga Digital