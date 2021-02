Jacko Badillo, la carta fuerte de Morena para Acapulco

El esfuerzo realizado por el empresario Joaquín Badillo Escamilla a lo largo de más de seis años de trabajo en busca de la alcaldía de Acapulco, le ha permitido construir una estructura propia que debería ser aprovechada por Morena en las elecciones a realizarse en junio próximo.



El joven aspirante en el 2015 fue candidato por el Partido Verde Ecologista y hace tres años por la coalición PRD-PAN-MC, sin haber logrado su objetivo de gobernar Acapulco; sin embargo, no han cesado sus actividades altruistas para seguir apoyando a quienes más lo necesitan, además de seguir preparándose académicamente.



Actualmente Jacko Badillo busca la candidatura por MORENA pero se encuentra que son muchos los que, como él, aprovechan la oportunidad que les brinda el partido a quienes no son militantes y las consecuencias son sorprendentes, ya que son muchos los que se registraron, aun cuando saben que no tienen posibilidad alguna.



La experiencia adquirida durante dos contiendas electorales es uno de los elementos que hacen fuerte a Jacko Badillo, pero sobre todo el trabajo realizado en todo el municipio con la labor social que incluye entrega de apoyos como láminas, cemento, mobiliario escolar, dotación de agua potable con pipas a las colonias que carecen del vital líquido, entro otros más.



A diferencia de muchos aspirantes que han hecho algo similar, aunque sólo en tiempos electorales, Jacko Badillo lo ha hecho con recursos propios, ya que jamás ha ocupado un cargo de elección popular o en la administración pública, que permita señalarlo de haber robado o extraído recursos económicos del erario público.



Por todo lo anterior Jacko Badillo se convierte en la carta fuerte para MORENA, ya que, incluso, de no ser candidato porque las encuestas no lo favorezcan o que por la cuota de género la candidatura recaiga en una mujer, sería la mejor opción para la fórmula contendiendo para una Sindicatura; siempre y cuando acepte ser parte de la planilla que encabece una mujer con sus mismos objetivos, de lograr un cambio para Acapulco que detone la actividad turística, genere fuentes de trabajo y brinde seguridad pública a la ciudadanía local y visitantes.



Como muchos empresarios que aspiran a un cargo de elección popular, Jacko Badillo tiene en su contra señalamientos de ser un patrón negrero y explotador, aunque curiosamente ninguna de esas acusaciones viene de sus trabajadores, sino de gente simpatizante de políticos que pretenden minimizar la preferencia que manifiestan miles de acapulqueños por el empresario del ramo de la seguridad privada.