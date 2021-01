Jaime o Jorge, para Chilpancingo

(Carta a Don Héctor)





SI BIEN ACAPULCO ES IMPORTANTE por su condición electoral y económica, no lo es menos Chilpancingo, capital del estado y en consecuencia sede de los tres poderes de Guerrero, lo que explica la importancia que tiene para los partidos políticos en los procesos electorales como el actual. En este sentido, Chilpancingo es tan importante como Acapulco en la elección del primer domingo de junio próximo.

Lo sabe el PRI y el resto de los partidos políticos, incluyendo por supuesto el PRD que gobierna actualmente Chilpancingo, aunque de manera desastrosa a través de Antonio Gaspar Beltrán, y no obstante quiere repetir en el cargo, dado que le ha entrado la ambición por reelegirse en el mismo.



Por el lado de Morena, tampoco se vislumbra quién de ese partido pueda ganar la alcaldía capitalina, no solo por la falta de trabajo social y político de sus aspirantes, sino porque ahora ya no estará en la boleta electoral el hoy Presidente de la República que en la elección del 2018 hizo ganar a los hoy diputados locales, de tal forma que tanto este partido como el PRD le han dejado la cancha libre a los del PRI.



En efecto, las encuestas más serias, las levantadas para medir la intención del voto en el caso de Chilpancingo, señalan a Jaime Ramírez Solís y a Jorge Salgado Parra como los favoritos para ganar la elección del primer domingo de junio venidero, lo mismo porque los conocen, por su fama pública, y porque han demostrado estar a favor de los chilpancinguenses, no sólo en la gestión de las demandas sociales, sino también en el apoyo directo cuando más lo han requerido, como en el caso de la pandemia del Coronavirus que continúa haciendo estragos entre la población.



Y es que no solo se trata de decir que se está con los pobres o con los que menos tienen, sino de demostrarlo en los hechos, con acciones concretas, como lo han hecho Salgado Parra y Ramírez Solís a lo largo de la pandemia, de tal forma que el reconocimiento de los capitalinos tiene que ver con el trabajo que llevan a cabo, así como el realizado durante muchos años.



Hay que decirlo. Cualquiera de los dos, es decir, de Jaime Ramírez y Jorge Salgado, o Jorge Salgado y Jaime Ramírez (el orden de los factores no altera el producto), no sólo son garantía de triunfo en el PRI, sino también de un buen gobierno, dado que ambos han demostrado capacidad y tienen además experiencia en la función pública. Ambos, también, provienen de familias de reconocida solvencia moral, forjadas en el trabajo y comprometidas en el servicio público.



Podrá, alguien, no estar de acuerdo, pero es un hecho que de todos los que han levantado la mano para ser candidato a alcalde de Chilpancingo, los que puntean en el PRI son los únicos que garantizan, llegado el caso, un buen gobierno, precisamente por la experiencia que tienen en el ejercicio público, lo cual es indispensable en todo gobernante para no dar paso a las ocurrencias e incluso a las estupideces, propios de aquellos que no tienen ni la más mínima idea de lo que es gobernar entregando resultados.



En fin. Habrá que esperar qué decide el PRI sobre quién será su candidato a Presidente Municipal de Chilpancingo. Como hemos dicho, los dos mencionados tienen una alta aceptación entre los capitalinos, y, de acuerdo a las encuestas más serias, le garantizan un triunfo inobjetable a ese partido, pese a que los dirigentes de Morena aún creen que ganan la elección con cualquier animal que pongan; se les olvida que ya no estará en la boleta del seis de junio próximo quien los hizo ganar para ser diputados.



Hoy, dicen los que saben, los de Morena no ganan una elección ni entre los miembros de su familia, en razón de que fueron los que primero se dieron cuenta que no cumplen nada de lo que prometen, de que sólo son choreros.



INFORME COVID 19.- Hasta este miércoles 20 de enero, los casos confirmados de Covid suman un millón 688 mil 944; los casos activos estimados 108 mil 991, y los decesos registrados, de manera oficial es de 144 mil 371. Es decir, la situación es alarmante, no sólo por el número, sino porque también cada vez son más, dado el alto contagio y su letalidad.



Cierto. En México ya se aplican las vacunas para contener la pandemia, y las muertes, pero comparado con el número de habitantes del país, es un número pequeñísimo, además de que por ahora se aplica al personal médico que se encuentra atendiendo a los enfermos, aunque hay casos que se está vacunando gente que no la merece.



No. La pandemia del coronavirus no está controlada, mucho menos domada como dice el Presidente de la República, quien miente una y otra vez.



