¡Jálalo que es pargo!

¿En qué artículo de los estatutos de Morena dice que los ciudadanos externos, es decir, los que no estamos afiliados, no podemos aspirar a una candidatura bajo las siglas de ese partido? En ninguno.



¿En dónde dice que solamente quienes estén afiliados a Morena tienen derecho a ser postulados como candidatos de ese partido? En ninguno, tampoco.



De hecho, para quienes no lo sepan o finjan desconocerlo, todos los partidos políticos establecen dentro de sus estatutos la figura de las candidaturas externas o ciudadanas, y eso no es de ahorita, siempre ha sido así, y ha servido justamente para fortalecer la democracia en nuestro país, abrir los espacios de participación a académicos, intelectuales, empresarios, que en muchos de los casos han hecho excelente trabajo como representantes populares.



Tampoco hay un precepto legal que establezca que si alguien fue candidato de un partido, no puede ser postulado por otro. O que si fue militante de un partido, no puede afiliarse a otro y participar. Si lo hubiera, nuestro actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hubiera podido ganar la presidencia, por ejemplo.



Quienes me conocen saben que no soy dado a la confrontación, mucho menos a los pleitos, y que ante todo siempre expongo argumentos; sé deliberar, debatir, pero cuando no hay razonamiento de la otra parte, siento que hacerlo sería tanto como entrar en un diálogo de sordos. Vámonos mejor por lo que marca la ley, haciendo uso de nuestro legítimo derecho.



A quienes igual que un servidor se registraron para contender por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Acapulco, mi reconocimiento y mi respeto. Solamente recordar que el partido fundado por López Obrador no es un coto de poder familiar, ni propiedad de determinado grupo político.



El mismo Andrés Manuel lo ha dicho, es del pueblo, es el instrumento del cambio, de la Cuarta Transformación, por ello no caben las mezquindades o egoísmos. Como auténticos acapulqueños, ciudadanos de bien, habremos de entrar a la competencia y lo haremos, eso sí, bajo las reglas que marca la convocatoria y respetando el mecanismo de selección, con la confianza de que habrá imparcialidad y transparencia.



Total, si alguien cree o dice que las puede de todas, todas, pues que lo demuestre en las encuestas.



Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!