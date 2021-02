Para quienes hemos decidido participar en el proceso interno de Morena para los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en la elección del primer domingo de junio, si hay algo que debemos tener claro es que, hasta este momento, el único precandidato a la gubernatura por este partido es Félix Salgado Macedonio, quien este lunes solicitó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el registro de dicha precandidatura.



De acuerdo al procedimiento, será este órgano el que en unos día más emitirá un veredicto respecto a la procedencia o no de dicha solicitud, para que finalmente el senador con licencia pueda ser declarado candidato oficial a la gubernatura estatal.



Esto, al margen de las cuestiones jurídicas que el también nombrado coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación enfrenta y que solamente él es quien debe resolverlas.



Traigo esto a colación porque quienes nos registramos como aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal de Acapulco, debemos estar preparados para seguir esa misma ruta, la de entender que una vez que el órgano interno de elecciones y la propia dirigencia determinen quién será el abanderado, asumirlo con madurez y trabajar en unidad para llevarlo al triunfo en la elección constitucional, sea hombre o mujer.



Entrar al terreno de las descalificaciones o de desacreditar el proceso me parece que a nadie conviene; hemos entrado en una competencia política no para reñir entre nosotros, sino para conquistar la voluntad de los ciudadanos que son los que finalmente decidirán por quién manifiestan mayor preferencia, con base en el conocimiento que tienen de nosotros como personas y como figuras públicas.



De antemano debemos acatar lo que resulte de la encuesta o encuestas y entender que el adversario se encuentra allá enfrente, al acecho, en espera de que Morena cometa todos los errores posibles para arrebatarle los espacios conquistados en el 2018 gracias al tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora toca a quienes encabecen o encabecemos las fórmulas (si Dios y el pueblo nos lo permiten), retener y refrendar.



Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!