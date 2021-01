¡Jálalo que es pargo!

Más que el proyecto de nación que con mucho denuedo ha venido impulsando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la ’Cuarta Transformación’ en Guerrero se ha vuelto solamente una frase de moda.



Lamentablemente, son algunos morenistas, sobre todo los que ostentan cargos, beneficiados con el efecto lopezobradorista, los que más enarbolan esta expresión, incluso faltándole al respeto al llamarla simplemente 4T, tal vez por la flojera de no pronunciarla de manera correcta.



Lo peor es que, con afanes claramente proselitistas, se refieren al proyecto como una promesa de que si llegan a otro cargo , entonces si ’va a llegar la 4T a Guerrero o Acapulco’, sin tener en cuenta que la Cuarta Transformación ya inició en nuestro país desde el 2018, con el triunfo en la Presidencia de la República.



Es decir, quienes desde esa fecha ganaron, así haya sido montados en la ola lopezobradorista, a estas alturas ya deberían estar dando resultados en sus encargos, pero no, están más preocupados por asegurar el que viene.



Ahí es donde quienes de verdad creemos y nos hemos comprometido con esta Cuarta Transformación, sintiéndola verdaderamente como la única forma de cambiar el estado de cosas, desde hace mucho hemos venido trabajando, aún sin cargo público y con nuestros propios recursos, brindando oportunidades a la ciudadanía desde nuestras trincheras, ayudándole a nuestro presidente generando empleo, otorgando apoyos, por muy modestos que parezcan, a familias desprotegidas, atendiendo necesidades básicas de quienes más lo necesitan, entre otras muchas acciones.



Es decir, la Cuarta Transformación no va a llegar a Guerrero o Acapulco con las próximas elecciones, es un proyecto que ya está en marcha, desde el Gobierno Federal lo viene impulsando el presidente López Obrador y quienes aspiramos a servir desde un cargo público debemos comprometernos a consolidar ese proyecto. No se vale engañar a la gente ni mucho menos caer en la simulación.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!