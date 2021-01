Una de las cosas que más motiva a los ciudadanos es constatar que los gobernantes demuestran con hechos esas ganas y ese ímpetu por servir a su pueblo, como lo manifiesta diariamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que hoy lo viene a refrendar durante su visita a este nuestro glorioso estado de Guerrero.



Confieso que me embargó la emoción escuchar su mensaje, en especial el que ofreció en el municipio cafetalero de Atoyac de Alvarez, en donde particularmente se refirió a su interés por avanzar lo más que se pueda en la Cuarta Transformación de nuestro país que viene impulsando, consciente de que seis años de gobierno, de los cuales ya se han consumido dos, no son suficientes.



López Obrador dejó en claro su decisión de que una vez concluido su mandato se retirará a descansar y que serán otros quienes prosigan con el proyecto de nación que vino construyendo durante varios años y que ya ha puesto en marcha; de ahí esas prisas porque las cosas se lleven a cabo y que a veces se le critica por quienes no entienden que el tiempo es oro.



Como parte del sector productivo de Guerrero y desde nuestra modesta trinchera como presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, saludamos de buen agrado ese dinamismo que viene mostrando nuestro presidente, y nos declaramos preparados para contribuir a fortalecer esa dinámica transformadora y lograr que se consolide en nuestro bello Acapulco.



Con el Presidente compartimos la mentalidad de no darnos nunca por vencidos, de sobreponernos a la adversidad, de volverlo a intentar una y otra vez hasta lograrlo; así lo hizo él, así lo estamos haciendo nosotros, más allá de colores partidistas, lo que nos mueve es el amor por nuestro pueblo y ese ímpetu, esas ganas y esa prisa por servir.



México lo está logrando; estamos seguros que Acapulco lo va a lograr.



Mientras tanto… ¡Jálalo que es pargo!