Hace unos días se difundieron en redes sociales imágenes de nuestro querido Acapulco en diversos puntos de la bahía con un denominador común: la extraordinaria limpieza de las playas y lo cristalino de las aguas, y obviamente también la ausencia de bañistas (por la cuarentena), lo que daba un toque mágico a lo que observaban nuestros ojos.



Desde luego no faltaron las muestras de admiración, y sobre todo los llamados a la reflexión en el sentido de que es el factor humano el que provoca la contaminación del mar y las playas con la generación de desechos que irresponsablemente se dejan provocando una mala imagen de nuestro bello Acapulco.



Sin embargo, hay algo que también nos debe llamar la atención, y es el hecho de que siempre por estas fechas la llamada COFEPRIS, dependiente de la Secretaria de Salud federal, emite informes y recomendaciones para no introducirse en las playas de Acapulco, indicando que el agua de nuestra bahía no es apta para bañistas derivado que según sus estudios presentan altos niveles de contaminación por las aguas residuales que se vierten al mar.



¿Ahora qué pasó? ¿Desaparecieron esas descargas por arte de magia? ¿O será que ahora, como se canceló la temporada vacacional, no hay competencia turística, no tiene caso atacar al padre del turismo en México?



Sin duda son muchas cosas de utilidad, análisis y reflexión las que nos está revelando está contingencia sanitaria. Sin embargo, digan lo que digan, hagan lo que hagan, Acapulco siempre será el mejor, estoy convencido que de esta lamentable situación por la que estamos atravesando vamos a salir adelante, porque somos grandes guerreros y nunca, pero nunca, nos dejaremos vencer. Con el favor de Dios ¡Claro que lo vamos a lograr!



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!