Si algo hay que reconocer en esta emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir, y de la cual, con el favor de Dios, espero que podamos salir bien librados la gran mayoría de las familias, es que las autoridades, en sus tres ámbitos, están haciendo lo que les corresponde y poniendo todo el empeño y los recursos a su alcance para evitar que la pandemia se propague.



Quizá para algunos sectores -incluido el empresarial al que pertenezco-, las medidas que en materia económica se están tomando para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia por el Covid-19 no sean suficientes, y puede que sea muy difícil para muchos de nosotros volver a levantarnos de las pérdidas que estamos teniendo por la parálisis productiva.



Sin embargo tampoco estamos para lamentaciones. Soy de la idea de que este tipo de pruebas que nos pone la vida debemos asumirlas como un reto para demostrarnos a nosotros mismos de qué madera estamos hechos. La mejor forma de enfrentar a la adversidad es teniendo mentalidad positiva, echar mano de toda la creatividad, y sobre todo ser propositivos.



Ya el Gobierno del Estado dio acuse de recibo a los planteamientos que como sector productivo le hicimos y al parecer las cosas marchan por buen camino, algunos de los puntos del pliego petitorio que entregamos el mes pasado se están atendiendo, y esperamos que la Federación y el Municipio también se sumen a estos esfuerzos por conservar el empleo y las fuentes de ingreso para miles de familias.



Asumir una actitud beligerante o irracional en estos tiempos en que tanto los gobernantes como los ciudadanos debemos tener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones, nos colocaría como parte del problema y no de la solución.



Que no se nos olvide que actulmente el enemigo en común es un virus que puede estar en todas partes y que se propaga con mucha facilidad, por lo que mientras más personas anden en la calle, actuando de manera irresponsable, sin acatar las medidas sanitarias que por todos los medios se están difundiendo, será mucho más difícil que esta emergencia sanitaria termine.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!