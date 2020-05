¡Jálalo que es pargo!

Esta semana que recién concluye, la gente del mar, la que vive de la pesca, de la renta de lanchas y yates de recreo o que su actividad laboral se circunscribe en este sector para poder llevar sustento a sus familias, estuvo a punto de romper la cuarentena y volver a sus labores, ante la desesperación a causa de la parálisis impuesta por la pandemia del Covid-19.



Esta intentona pudo abortarse gracias, en buena parte, a la disposición y sensibilidad mostrada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien al tener conocimiento dispuso de inmediato medidas de apoyo para contener la inquietud de los hombres del mar, ayudándoles en la medida de lo posible, pidiéndoles resistir y contribuir con ello a que el virus no se propague aún más.



Y es que si algo ha mostrado el mandatario en este episodio amargo que estamos viviendo, es esa sensibilidad que debe caracterizar a todos los gobernantes o representantes populares, para atender las necesidades e inquietudes de sus gobernantes y representados, pues para eso fueron electos. Por ello, como representante del sector empresarial, es justo reconocer la atención que ha tenido de manera personal, atendiendo las peticiones y propuestas que se le han hecho para enfrentar de mejor manera la emergencia económica, asumiendo compromisos o como decimos coloquialmente, tomando el toro por los cuernos.



Astudillo, al que aprovechamos para enviarle una felicitación pues muy pocos saben que acaba de concluir una Maestría en Comunicación Política, es decir, es un personaje que se preocupa por seguirse preparando y actualizando, no solamente ha demostrado altura de miras y visión de estadista, sino que también, sobre todo en esta etapa crítica, ha dejado aflorar mucha calidad humana, lo cual nos permite avizorar un cierre sin duda vigoroso en lo que le resta de mandato.



No por nada es considerado uno de los mejores gobernadores del país, de hecho el tercero con mayor incremento en la aprobación ciudadana de acuerdo al ranking dado a conocer recientemente por la empresa consultora Mitofsky, quien lo coloca también entre los que mejor han enfrentado la contingencia por el Covid-19, mientras que la empresa de estudios de opinión Espacio Muestral, lo ubicó en el segundo lugar de quienes generan reacciones más positivas a través de su cuenta de Twetter.



Nada motiva más a la gente que trabaja y se esfuerza todos los días por sacar adelante a su familia, generando a la vez empleo e ingreso para miles de hogares y contribuir al engrandecimiento de su patria, en este caso de nuestro querido Acapulco, que sentir el respaldo y el calor humano de sus gobernantes.



