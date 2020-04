Hasta esta fecha, afortunadamente y gracias a Dios, la situación en Acapulco respecto al COVID-19, se encuentra controlada, con los casos confirmados o bajo sospecha siendo atendidos por el sistema de salud, por lo que no hay, por el momento, motivo para alarmarse.



Es cierto que declarar cuarentena en un puerto turístico como Acapulco, donde la inmensa mayoría de los habitantes obtiene sus ingresos de la prestación de servicios, pega irremediablemente en la economía de todos los sectores en general, pero sobre todo de aquellas familias que viven al día y les es prácticamente imposible tener provisiones de reserva.



Ahí es donde nuestras autoridades deben sacar la casta e implementar algún programa emergente de apoyo económico, entre otras acciones, que permitan a los sectores más desprotegidos paliar esta situación (que esperemos sea pasajera), más allá de mezquindades partidistas o distingos de credo o ideología.



Para ello es también necesario que como sociedad aportemos nuestro granito de arena, sumarnos a una gran cruzada y de la mano con el gobierno buscar alternativas para hacer frente a la emergencia. Es momento de demostrarle a la autoridad no solamente que no está sola, sino que, en definitiva, no puede sola, que necesita el respaldo solidario de la sociedad civil.



Todo ello, insisto, olvidando los intereses partidistas o el de buscar solamente la pose, salir en la foto. Sería repudiable que alguien pretenda sacar raja política de la desgracia, como también es muy cuestionable que ante la emergencia, se aproveche para escamotear, o peor aún, pisotear derechos laborales de los trabajadores.



Es tiempo de ayudar, de ser solidarios. Dejemos a un lado la ambición personal y vamos uniéndonos en una gran cruzada, haciendo causa común para ayudar a nuestros semejantes.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!