¡Jálalo que es pargo!

Si algo tenemos en común los acapulqueños es que somos gente que no nos dejamos vencer por la adversidad. Y que nos gustan los grandes retos, pues mientras más complicado sea el desafío, el esfuerzo y las ganas son mayores, y más sabor le encontramos a la victoria.



Es cierto, habrá algunos conformistas, sin aspiraciones o simplemente les da igual la vida, como esa minoría que se resiste a acatar las medidas sanitarias ahora que nos está golpeando la pandemia por el Covid-19. Pero si se dan cuenta, la gran mayoría estamos cumpliendo las indicaciones, luchando contra la adversidad, demostrando que somos esforzados y responsables, porque aspiramos a una mejor calidad de vida.



Quienes me conocen saben que, en lo personal, no soy alguien de medias tintas; que cuando me propongo algo lo doy todo por alcanzarlo, y que si acaso la suerte o las circunstancias no me favorecen, lejos de amilanarme trato de aprender de la experiencia, aplicar lo bueno que se aprende de cada derrota y lo vuelvo a intentar, una y otra vez. Rendirme, jamás.



Y esto he aprendido a aplicarlo también en la política. Esa pasión por servirle a mi patria chica, a mi querido Acapulco, como lo he venido haciendo desde hace ya varios años, con recursos propios, apoyando a la gente que más lo necesita, cada vez más se fortalece en la búsqueda de ser más útil desde la administración pública y primeramente Dios lo vamos a lograr.



Por cierto, quedé gratamente sorprendido que una empresa consultora nacional me haya incluido entre los principales aspirantes a la presidencia municipal de Acapulco, algo que considero un alto honor, y más por el posicionamiento político de los personajes que se mencionan en esa especie de radiografía política, que podrían estar buscando participar. Prácticamente puros ex gobernadores, uno incluso 2 veces: Angel Aguirre, René Juárez, Zeferino Torreblanca, y la actual presidente, Adela Román. Y ahí, en esa lista, ubican también a un servidor.



Por lo pronto, creo que aún no son los tiempos de entrar en esos terrenos, hay que esperar lo que marca el calendario electoral y enfocarnos en lo más importante actualmente que es enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor manera, cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, porque al hacerlo cuidamos también al resto de la sociedad; seguir contribuyendo con lo que modestamente podamos ayudar a la gente, con apoyo alimentario, pescados, cubrebocas, gorras con caretas protectoras, cepillos dentales, pipas con agua láminas, en fin, en todo lo que se pueda, y en mi calidad de dirigente empresarial buscando beneficios para mis compañeros del sector productivo, para que pronto pueda reactivarse nuestra economía. Recuerda consumir local.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!