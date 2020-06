¡Jálalo que es pargo!

Ofrecer un servicio eficiente de agua potable a los acapulqueños es uno de los grandes pendientes que se vienen arrastrando administración tras administración, al que solamente se le han dado paliativos y atendido de manera superficial, cuando lo que se requiere es una solución a fondo no solamente para que el vital líquido no falte en los hogares, sino también que se entregue un producto de calidad.



Como alguien que siempre se ha preocupado por el bienestar de los demás, que siente un profundo cariño por la tierra que lo vio nacer y ha vivido en carne propia las dificultades por las que atraviesan miles de mis paisanos, me duele en el alma ver casi a diario las quejas de muchas familias que claman por una poca de agua, que llevan meses sin recibir el líquido en sus casas, por eso siempre que podemos y como lo permiten los recursos propios, apoyamos a través de pipas, aunque de antemano sabemos que esa no es la solución.



Por si fuera poco, en las últimas semanas se ha generado una inconformidad aún mayor entre los usuarios, pues si bien comenzaron a recibir el servicio, lo que sale de la tubería es prácticamente agua con lodo, lo cual puede deberse a la falta de mantenimiento a los depósitos o a que el agua no está siendo bien tratada en las plantas potabilizadoras, que en época de lluvias trabajan a marchas forzadas por la turbiedad que registra el río Papagayo.



No es muy grato leer, sobre todo en la red social de Facebook, la serie de calificativos que expresan las amas de casa que con justa razón se indignan y muy molestas muestran las imágenes del agua chocolatosa saliendo de las llaves. Muchas lo toman incluso como una burla o un insulto.



Creo firmemente que lo que CAPAMA requiere es una acción inmediata de reingeniería de procesos para identificar la falla e invertirle todo el recursos necesario al mantenimiento de las plantas de captación y potabilizadoras, además de rediseñar el sistema de distribución, pues como ya lo dijo en alguna ocasión un director del organismo, agua hay, y en abundancia; lo que se requiere es eficientar el reparto, y por supuesto, combatir a fondo la corrupción y toda la turbiedad que le impide dar buenos resultados.



Sin duda, luego de la atención a la pandemia y el tema de la inseguridad y la violencia, lo que más debe preocupar al Gobierno Municipal es el agua potable. ¿Ustedes creen que se pueda? Yo creo que sí. Estoy convencido de que Acapulco Lo Va Lograr.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!